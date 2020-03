Sean Payton, el primer caso confirmado de COVID-19 en la NFL

Sean Payton, entrenador en jefe de los New Orleans Saints, es el primer caso confirmado de COVID-19 en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

“Aprecio los buenos deseos. Me estoy sintiendo mejor y afortunado de no tener ningún síntoma respiratorio. Cuatro días más en casa”, escribió el también ganador de la edición XLIV del Super Bowl.

Appreciate the well wishes. I’m feeling better and fortunate to not have any of the respiratory symptoms. 4 more days at home.#BEATCovid pic.twitter.com/vvjbnqoeZx

— Sean Payton (@SeanPayton) March 19, 2020