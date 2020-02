Ryan Newman abandona el hospital dos días después de su accidente en Daytona

El piloto estadounidense Ryan Newman, quien el pasado lunes se vio involucrado en un accidente masivo en la carrera de las 500 Millas de Daytona, de la modalidad NASCAR, fue dado de alta este miércoles del hospital Halifax Medical Center, donde había sido ingresado en estado grave.

Newman, de 42 años, salió del centro hospitalario caminando y acompañado de sus dos hijas, menos de 48 horas después de haber protagonizado uno de los accidentes más brutales que se recuerdan en la historia de la carrera icono de la NASCAR.

El equipo Roush Fenway Racing, al que pertenece Newman, informó el alta de su piloto, horas después de haber tuiteado que mostraba progresos en su recuperación.

Posteriormente detalló el buen ánimo y humor de Newman, quien en todo momento bromeó con el personal médico, amigos y familiares, entre los que se encontraban sus dos hijas, con las que se le ve jugando.

El equipo también incluyó una foto de Newman saliendo del hospital, tomado de la mano con sus dos hijas.

Ryan Newman has been treated and released from Halifax Medical Center pic.twitter.com/J0twhGgQm7

— Roush Fenway (@roushfenway) February 19, 2020