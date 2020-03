Renato Ibarra reaparece en público con su hermano en Hidalgo

El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra reapareció públicamente con su hermano tras el proceso que enfrentó por agredir a su esposa, Lucely Chalá.

El exjugador del América compartió en redes sociales una foto en la que se le puede ver con Romario Ibarra, mediocampista de los Tuzos del Pachuca, en Peña del Aire, Hidalgo. En la imagen se puede leer: “Siempre juntos”.

Renato Ibarra también compartió un paisaje del lugar con la palabra “Thinking” (pensando), pues también contaba con la compañía de su madre.

El futuro en México para el centrocampista ecuatoriano es incierto, luego de ser acusado de agredir a su esposa.

Al jugador se le imputaron los cargos de violencia familiar, tentativa de feminicidio y tentativa de aborto; el pasado jueves le fueron retirados estos dos últimos, por lo que continuará su proceso en libertad.

En la audiencia del jueves, Lucely Chalá negó haber sido agredida por el jugador de América, quien fue separado del plantel de Coapa.

No, no me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso”, comentó la esposa de Ibarra.