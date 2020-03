Renato Ibarra sale del Reclusorio Oriente tras retiro de cargos

El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra salió la noche de este jueves del Reclusorio Oriente luego de que le fueran retirados los cargos de tentativa de feminicidio y tentativa de aborto.

La defensa del jugador comprobó que el embarazo de Lucely Chalá, esposa de Ibarra, nunca estuvo en riesgo después del incidente.

Además, presentó pruebas de que la vida de Lucely y de su hermana Karen tampoco estuvieron en riesgo.

Por lo anterior, Renato Ibarra y cuatro personas implicadas en el caso serán procesados solo por violencia familiar.

En la audiencia de este jueves, la esposa del centrocampista negó haber sido agredida por el jugador del América, quien fue separado del plantel de Coapa.

No, no me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso”, comentó la esposa de Ibarra.