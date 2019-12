Murió el legendario coach de los Titans de TC Williams, Herman Boone

Herman Boone, el legendario coach de futbol americano interpretado por Denzel Washington en la película ‘Remember the Titans‘, murió a los 84 años.

Boone se convirtió en el entrenador en jefe de T.C. Williams High School en Alexandria, Virginia, en 1971, el primer año en que las escuelas secundarias de la ciudad se integraron racialmente y se consolidaron.

Dirigidos por Boone, coach de raza negra, y el entrenador asistente, Bill Yoast, el equipo de futbol americano de los Titans superó la tensión racial para quedar invicto y ganar el campeonato estatal.

John Porter, exdirector de T.C. Williams, informó a la escuela este miércoles de la muerte de Boone.

El deceso del entrenador viene seis meses después de la muerte de Yoast, a los 94 años.

It is with great sadness that we share the sad news of the passing of former Head Football Coach Herman Boone who lead the Titans to the State Championship in 1971🏈. #RIP@TCWilliamsAD @TCWSports @AlexandriaPatch @AlexandriaNow @AlexGazette pic.twitter.com/4I0DFAAWSF

