Miguel Herrera mintió a jugadores para ganar el Clausura 2013

Un día como hoy, pero de hace siete años el Club América y el Cruz Azul se enfrentaron en una de las finales más cardiacas del futbol mexicano. El azulcrema se llevó el Torneo Clausura 2013 con un jugador menos, dos goles a último minuto y una mentira.

— Club América (@ClubAmerica) May 26, 2020

#UnDíaComoHoy del 2013: #LaNocheDelMilagro 🏆 HOY: revive con nosotros la remontada más épica de todas. 🦅 | América vs Cruz Azul Final Vuelta Clausura 2013 🕥 | 8:00 p.m. por nuestro canal de YouTube

Miguel ‘El Piojo‘ Herrera, director técnico de ‘las Águilas‘, reveló que le mintió a sus jugadores para animarlos a darle batalla a ‘la Máquina‘.

Expulsan a un jugador empezando el partido cuando tienes que ir a buscar hacer dos goles para superarlo, y empiezan en tu cabeza a rodar muchas cosas. Por supuesto no estaba pensando en si el equipo iba a poder o no iba a poder, ¿qué puedo hacer para que el equipo se mantenga?”, dijo en entrevista para TUDN.

‘El Piojo’ dijo que aunque todos sus muchachos estaban muy entregados al partido, tomó la decisión de sacar al ‘Flaco’ Reyes y meter en su lugar a Miguel Layún para tener más dinámica ante la expulsión de Jesús Molina al minuto 14 y el gol del Cruz Azul al minuto 20.

Pero fue después de que Aquivaldo Mosquera anotó el primer gol del América al minuto 89 que Miguel Herrera recurrió a una mentira que le valdría a su equipo la victoria.

Cae el gol de Aquivaldo y yo me volteó a la banca y le digo a Santiago, le digo ¿cuánto falta? y me dice dos minutos. Pues yo no podía transmitirle al equipo que faltaban dos minutos, y van pasando (los jugadores) y yo les gritaba faltan cinco, faltan cinco, y realmente el partido estaba prácticamente terminado”, recordó.