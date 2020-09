“Me siento triste y vacío”, expresa Djokovic tras descalificación del Abierto de Estados Unidos

El serbio Novak Djokovic aseguró este domingo sentirse “triste y vacío” después de quedar descalificado del Abierto de Estados Unidos tras golpear con una bola a una juez de línea durante el partido de octavos de final en el que se enfrentaba al español Pablo Carreño.

Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. He preguntado por la juez de línea y el torneo me ha dicho que gracias a Dios se encuentra bien”, dijo el tenista en una publicación en sus redes sociales.