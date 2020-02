López Obrador ofrece investigar posible caso de corrupción en Conade

El presidente López Obrador se comprometió a que se realice una investigación tras detectarse irregularidades en Conade

Después de que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaria de la Función Pública (SFP) informó sobre diversas irregularidades en el manejo de 50.8 millones de pesos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se realice una investigación.

Las irregularidades se documentaron en el fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), por lo que la SFP inició las indagatorias.

Por ello, el presidente comentó: “se tiene que proceder en la Fiscalía nosotros no tenemos nada que ocultar, no estoy pintado, no soy un florero. Vamos a acabar con la corrupción, se va a desterrar, y si hay un procedimiento legal, nosotros no solapamos. Nosotros no somos tapadera”, señaló López Obrador.

El titular del Ejecutivo se comprometió a que la titular de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presente un informe el próximo miércoles.

Con información de Notimex