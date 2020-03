La atleta mexicana Mariana Arceo vence al COVID-19

Mariana Arceo reconoció que al principio tuvo miedo por estar infectada de COVID-19, pero mostró confianza y fue positiva, lo cual la ayudó a salir adelante

La mexicana Mariana Arceo, campeona panamericana de pentatlón moderno, aseguró este jueves que haber vencido al COVID-19 después de una dura lucha le deja mucho sentimiento y ganas de, a partir de ahora, inspirar a la gente.

Decir ‘lo logré’ es lo mejor que me pudo pasar, estoy feliz de estar aquí y decir que después de tantos días en el hospital con pronósticos no favorables para mí y mi salud, decir lo logré, no saben los sentimientos que me dan“, señaló la deportista en su cuenta de Instagram.

Arceo, de 25 años, fue anunciada el pasado 18 de marzo como la primera deportista mexicana que dio positivo por coronavirus, luego de regresar de un entrenamiento en Europa, lo cual la llevó a internarse en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la capital mexicana, donde hizo su proceso de recuperación.

Ser la primera contagiada de este virus no fue fácil, jamás me imaginé que me iba a pasar a mí y me pasó; mi vida por momentos no tenía muchas cosas a favor y ahora poder decir que soy la primera en recuperar la salud es un orgullo porque fue una pelea difícil, física y mentalmente”, señaló.

La deportista se convirtió el verano pasado en la primera pentatleta de su país campeona de los Juegos Panamericanos, al ganar el oro en Lima 2019, delante de la estadounidense Samantha Auchterberg y la cubana Leydi Moya, con lo cual aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La vida te pone por algo las cosas, si me puso esto es porque podía con esto y ahora puedo ser una persona que inspire a personas. Sepan que no es fácil, pero no es imposible salir adelante”, aseveró una emocionada Arceo, que lució llena de vitalidad en el video donde contó de su recuperación.

La competidora aceptó que no supo escuchar su cuerpo a tiempo porque se estaba entrenando para sus primeros Juegos Olímpicos y llevó el organismo al extremo.

Esto es verdad, no es un juego, se vive mal de este lado. Estoy agradecida con México, que tiene profesionales. Los enfermeros, los doctores, están haciendo lo mejor y su trabajo es admirable, jamás había estado de este lado ni pensé que me fuera pasar a mí, por eso estoy agradecida”, concluyó.

Arceo reconoció que al principio tuvo miedo, pero mostró confianza y fue positiva, lo cual la ayudó a salir adelante.

Mi vida, por un momento pensé que la iba a perder, por medio de mi fundación estaré buscando una estrategia para aportar a México en esta situación”, concluyó.

Hasta este jueves en la tarde, México sumaba 474 casos de COVID-19 con 6 muertes.

El otro caso en el deporte de alto rendimiento en este país es el del español Alberto Marrero, presidente del club San Luis del fútbol de primera división, quien se recupera bien según los médicos.

