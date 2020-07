Jinetes del Hipódromo no han percibido dinero en 4 meses, denuncia César Mora

César Mora, jinete del Hipódromo, manifestó que los jinetes no están percibiendo ganancias debido a que no se han corrido carreras de caballos por la pandemia de COVID-19.

“No sería muy difícil que la empresa, o quizá con un apoyo gubernamental, sé que es difícil por la pandemia, pues se hagan las carreras bajo ese término y nosotros seguirlo haciendo, puesto que lo hacemos de una manera libre, las carreras son en libertad, no es como un gimnasio o así de deporte cerrado y no habría contagios”, manifestó.

Argumentó además que las apuestas se podrían hacer en línea y el evento se podría seguir en una transmisión, algo que ya se hace en hipódromos de otros países.

El jinete comentó que el Hipódromo da más de 15 mil empleos directos e indirectos que podrían estar en riesgo por la falta de actividad.

Unos sí están cumpliendo, pues que la empresa les bajó quizá un poco sus ganancias a quienes trabajan indirectamente como taquilleros y gente que trabaja directamente para el Hipódromo”, comentó.

“Nosotros como jinetes no recibimos nada si no hay un premio; y los caballistas, o sea los dueños de caballos, gastan el caballerazgo, el galopador, el poniador, el que les lleva forraje, el que les lleva grano… son muchos empleos que están en riesgo porque los dueños pueden cansarse por no correr sus caballos, que para eso los compran, y se lastimen, o se los lleven a Estados Unidos, o simplemente opten por ya no tener caballos”, expresó.