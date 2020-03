Javier Aguirre lamenta empate a uno del Leganés contra el Alavés

"Venimos arrastrando empatitos, derrotas y no estamos contentos. Pero no gano nada quejándome aquí, llorando", dijo Javier Aguirre

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, lamentó tras el empate a uno contra el Alavés los problemas en las dos áreas que le están contando puntos a su equipo en la lucha por la permanencia.

“Recuperamos al equipo, el espíritu combativo. Ante la adversidad nos vinimos arriba y no nos asustamos. El equipo está vivo. Por lo menos nos vamos con la cabeza en alto, hicimos lo que pudimos. Lo intentamos de mil maneras. Es el quinto partido que hacemos más tiros que el rival pero las áreas nos están condenando”, expresó.

“Tenemos que remar todos hasta el final, que el pesimismo no nos afecte. Esperemos que nos alcance con la línea recta y ascendente”, comentó también en la rueda de prensa posterior al partido.

En relación a la dupla de ataque formada por Miguel Ángel Guerrero y Guido Carrillo, indicó: “Me gustaron, trabajaron mucho. Son esos delanteros, teníamos otros dos y ahora estos. Es lo que hay y hay bastante, en el área son matadores. Pero tampoco generamos mucho. Hay que no cometer errores defensivos, hoy cometimos un par. Pero de esta manera seguimos en pie. Mientras haya vida hay esperanza, no voy a dejar que nadie se relaje ni se baje del barco”.

Alinearles juntos parece ser una solución ofensiva tras la salida de Youssef En-Nesyri y Martin Braithwaite: “Es difícil, no voy a negarlo. Cuando fiché aquí tenía un plantel que basaba nuestro juego en Braithwaite y En-Nesyri. Pero la vida sigue, no hay espacio para la queja”.

“Venimos arrastrando empatitos, derrotas y no estamos contentos. Pero no gano nada quejándome aquí, llorando. Hay que seguir entrenando y hay que intentar minimizar los errores en nuestro área. Y aprovechar las que tengamos”, añadió.

Por otro lado, destacó la “frescura” que aportaron los minutos del joven Bryan Gil, reconoció que felicitó al técnico rival Asier Garitano por el trabajo que hizo en el club que ahora entrena él y analizó los problemas de su equipo defendiendo el balón parado.

“Psicosis no, preocupación sí”, prosiguió, “hay una al final que quien remata estaba solo. Eso es lo que me irrita. Que nos ganen arriba, es fútbol. Pero que aparezca un tipo solo en el área… es que algo hiciste mal. Está todo diseñado para que no aparezca nadie solo. Alguien se durmió, lo descubriré”.

“Se había corregido, llevábamos cuatro o cinco partidos defendiendo bien los córneres hasta Vigo. Me ocupa que siga sucediendo aunque solo sea una vez, porque cada vez que pasa nos están vacunando, no nos están perdonando”, declaró.

Con información de EFE