Insiste ‘Vasco’ Aguirre que Leganés está listo para evitar descenso

Aguirre se dijo contento con el plantel que tiene, mismo con el que luchará para mantenerse en la máxima categoría del futbol español

El director técnico mexicano Javier Aguirre dejó de lado los lamentos por la repentina salida del atacante danés Martin Braithwaite al FC Barcelona e insistió que el Leganés está listo para luchar por evitar el descenso.

“El equipo está bien, consciente en sacar esto. Si no, no estaríamos aquí. No valen las caras largas, los lamentos, las quejas, el VAR, el árbitro… nunca escucharás de mi boca ni de la de mis jugadores estas historias. Estamos aquí por méritos propios. El reto es difícil, pero hasta ahí. Importantes hoy son todos”, dijo.

El ‘Vasco’ incluso ironizó sobre lo vivido, cuando los blaugranas firmaron conforme a reglamento al danés ante la lesión del uruguayo Luis Suárez y dejaron sin un jugador importante a un Leganés que se juega su permanencia en la máxima categoría del futbol español.

“El vestuario está estupendo y yo mejor todavía, mientras me dejen jugar con once, lo demás es lo de menos. No nos han impedido las normas FIFA jugar sin portero, por ejemplo. Nada, el sol salió, nos quitamos los guantes, estamos bien. Estamos fuertes”, apuntó.

Abundó: “¿Qué quiere que haga? ¿Qué llore? Bien, no pasa nada, jugamos once contra once y tengo 26 jugadores. Sería una falta de respeto que dijera que sí, que estamos jodidos, estos son buenísimos jugadores”.

El entrenador mexicano tomó la salida de Braithwaite como ocurrió con el marroquí Youssef En-Nesyri, quien se fue al Sevilla también después de pagarse la cláusula de rescisión, como si de una sanción o lesión se tratara.

“Se va un jugador que estaba jugando, nada más. No le doy más vueltas que esa. Como si fuera una sanción o una lesión. Así lo tomo, circunstancias del futbol. Es verdad que nunca me había pasado algo así”, aseveró.

“No te imaginas que yendo en último lugar te van a levantar dos jugadores. Sería al revés, que a los grandes les quitan. Pero oye, mérito de la dirección deportiva, que fichan por nueve y venden por 39. ¿Dónde hay que firmar? El negocio es redondo, carajo, su ‘medallita’ para la gente que ficha aquí. Qué barbaridad, qué buenos”, aseveró.

A la espera de que la Real Federación Española de Futbol permita al Leganés contratar algún jugador, Aguirre se dijo contento con el plantel que tiene, mismo con el que peleará para mantenerse en la máxima categoría del futbol español.

“Entre todos sacaremos esto. Yo soy el primero que pienso que se va a lograr. Esto no hace más que fortalecernos hacia adentro. Esto es una oportunidad. El reto es difícil, ahora más difícil si cabe, pero hasta ahí”, dijo.

Los pepineros tienen 19 unidades para ubicarse en el penúltimo puesto de la tabla, metidos en zona de descenso, y este sábado visitarán al Celta de Vigo en actividad de la jornada 25 de la Liga española.

Con información de Notimex