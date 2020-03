Expareja de Mayweather escribía libro sobre golpizas en su contra antes de morir

Josie Harris, de 40 años, escribió en un extracto cómo Floyd Mayweather "casi la mata" después de golpearla violentamente frente a sus tres hijos

Luego de que a principios de este mes se informara sobre la muerte de la exnovia y madre de tres hijos de Floyd Mayweather en California, se reveló que la mujer estaba escribiendo un libro que narraba las golpizas que sufrió a manos del boxeador.

De acuerdo con el medio británico The Sun, Josie Harris, de 40 años, escribió en un extracto, compartido por una amiga cercano, cómo Mayweather “casi la mata” después de golpearla violentamente frente a sus tres hijos.

El libro revela detalles de su relación, incluida la forma en que lo conoció a los 16 años antes de que fuera famoso, y cómo el boxeador se volvió violento con ella.

Harris también detalló una última golpiza de Mayweather en su contra en 2010, cuando el multimillonario boxeador fue encarcelado por el brutal ataque.

La mujer escribió cómo supuestamente la agarró por el cabello mientras aún dormía, la arrastró “como una muñeca de trapo” por la habitación de su casa en Las Vegas antes de golpearla repetidamente en la cabeza, mientras gritaba “voy a matarte”.

La amiga de Josie dijo que decidió compartir un breve extracto del borrador del libro porque ella “merece que se escuche su voz, ahora más que nunca”. Pese a esto, se desconoce si Harris vez terminó el libro antes de su muerte.

“Mis ojos se abrieron al sonido de mis propios gritos. El dolor me atravesó el cráneo cuando levanté la vista y vi a Floyd. Él sostenía la parte de atrás de mi cabello, parándose sobre mí con una mano, golpeando la parte de atrás de mi cabeza con la otra, arrastrándome fuera del sofá y tirando de mí por toda la habitación”, escribió la mujer.

Josie describió ka manera en que Mayweather se enojó y la acusó de ver a otro hombre llamado “CJ”, además de gastar su dinero en él. Agregó que el ataque sucedió frente a sus tres hijos, quienes le rogaron a al boxeador para que se detuviera.

“Floyd, escucha a tus hijos. Estás haciendo esto frente a tus hijos. Me estremecí ante el dolor agonizante que sentía en mi cabeza y grité nuevamente hasta que me dejó ir. Antes de que pudiera decir algo, Floyd volvió a apretarme el cabello y me golpeó la nuca. Estaba decidido a darme una lección. Podía verlo en sus ojos. Cuando me senté, me agarró del brazo y me lo retorció a la espalda. Abrí los ojos cuando él agarró mi cabello nuevamente. Sentí que me estaba sacando el cuero cabelludo del cráneo. Me puse ambas manos en el pelo, tratando de aliviar el dolor”, explicó.

Mayweather fue denunciado seis veces y condenado en dos de ellas por violencia de género; estuvo dos meses en la cárcel por agredir a Harris.

