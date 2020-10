“El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan”, afirma el delantero del Milán en promocional sobre COVID-19

Con un contundente mensaje, Zlatan Ibrahimovic se unió a una campaña iniciada por el gobierno de Lombardía, en Italia, para concientizar sobre el riesgo que representa el COVID-19 en esa región.

El delantero del Milán protagonizó un video junto al gobierno de Lombardía en el que pide a la población cumplir las reglas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus.

“El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan. No desafíes al virus. Usa la cabeza y respeta las reglas. Siempre con distanciamiento social y usa cubrebocas. Le vamos a ganar”, dijo el futbolista.