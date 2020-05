Breeland de los Chiefs arrestado en Carolina del Sur con varios cargos

El esquinero de los Chiefs de Kansas City, Bashaud Breeland, fue arrestado este martes en el Condado York, de Carolina del Sur, y recibió múltiples cargos, de acuerdo a la oficina del sheriff.

Breeland, de 28 años, se enfrenta a cargos de resistencia al arresto, consumo de alcohol en un vehículo de motor, tener un recipiente abierto de cerveza o vino en un automóvil, posesión de 28 gramos o menos de marihuana o 10 gramos de hachís, además de conducir sin carné.

Esta misma noche, un agente de la oficina del alguacil dijo que Breeland estaba en la cárcel del Condado y que no se le había establecido fianza.

El equipo informó que estaba enterado de la situación y agregó que no harían comentarios al respecto.

Lot of people wanna speculate On my situation and don’t know the facts I really was at a gas pump got approach by two guys police pulled up they throw something my car as police pulled up which the cop saw and I was the one detained wit charges that really shouldn’t be charged

— Bashaud Breeland (@Bree2Land6) April 29, 2020