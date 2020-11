Abraham Acer concreta la mejor participación para un golfista mexicano en el Masters de Augusta

What an amazing experience so far in my first @TheMasters! Gonna be a memorable weekend at Augusta National. -9 after 36 holes #TeamAncer 🔥

¡Hasta ahora una experiencia increíble en mi primer Masters! Será un fin de semana inolvidable en Augusta National. -9 después de 36 hoyos pic.twitter.com/F6uv6PNRHm

— Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) November 13, 2020