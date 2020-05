Twitter optimiza funciones de cámara para dispositivos móviles

La red social Twitter informó que añadió nuevas características a la cámara integrada en su aplicación para dispositivos móviles.

Por medio de la propia plataforma, informó que los usuarios podrán tomar hasta cuatro fotos o un video para agregar un tuit. Además, podrán responder y dar retuit con fotos y videos.

And to make Tweeting *pictures and videos* easier, we’re making some changes to the camera. Photos and videos will no longer appear larger in the timeline and we’re removing the colored captions. Essentially, it’s now the same to Tweet a photo taken on Twitter or uploaded. 📸 https://t.co/AKbUDvGKhr

