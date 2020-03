Profesora de la UNAM, primera latinoamericana que recibe premio del American Botanical Council

Rachel Mata Essayag, de la Facultad de Química de la UNAM, recibió el Premio a la Excelencia en Investigación Botánica Norman R. Farnsworth

Por su trayectoria de más de tres décadas en la investigación de plantas medicinales, principalmente de México, Rachel Mata Essayag, de la Facultad de Química de la UNAM, fue reconocida con el Premio a la Excelencia en Investigación Botánica Norman R. Farnsworth, que otorga el American Botanical Council (ABC).

Así, la profesora emérita se convirtió en la primera persona de Latinoamérica y la segunda mujer en recibir esta distinción, recientemente entregada en Anaheim, California. El galardón ha sido conferido a destacados investigadores en el campo de la farmacognosia, como Joseph Betz, Otto Sticher, Douglas Kinghorn, Ikhlas Khan y Rudolf Bauer.

La línea de estudio de Mata Essayag comprende la química de las plantas medicinales, sus propiedades biológicas y control de calidad, con el propósito de contribuir a su uso racional.

Ha analizado plantas estimadas por sus propiedades curativas, como el epazote de zorrillo, la cancerina, el mirto, el ámbar, el alache, el zopilote y copalchi, entre otras.

La importancia de estudiarlas radica en generar conocimiento acerca de su composición química y propiedades biológicas, para orientar a las autoridades sanitarias a promover su uso adecuado”, dijo la universitaria.

Añadió que todas las plantas que ha estudiado han estado vinculadas a un alumno y a un colega, y por ello es este reconocimiento, por una labor conjunta y de años en el área de la farmacognosia.

Es grato que una asociación internacional haya volteado a México, “a ellos les interesa no solo la investigación que se realiza en Europa, ya consideran el trabajo que se hace en Latinoamérica”, afirmó.

El ABC entrega este premio anual en honor de Norman R. Farnsworth, quien realizó importantes contribuciones en farmacognosia, etnobotánica y etnofarmacología, entre otras disciplinas relacionadas con las plantas medicinales.

El organismo ha hecho una intensa labor para que el consumo de plantas y preparados fitoterápicos sea con bases científicas y conocimiento acerca de su eficacia, seguridad y calidad.

Trayectoria

Rachel Mata Essayag, adscrita al Departamento de Farmacia de la FQ, es reconocida por su trabajo en la química de compuestos vegetales de plantas medicinales mexicanas. Ha hecho importantes contribuciones al desarrollo de métodos analíticos para el control de calidad de ingredientes botánicos.

En las últimas tres décadas ha estado a la vanguardia en la investigación de productos naturales medicinales (farmacognosia). Su labor ha permitido el descubrimiento de compuestos nuevos de plantas medicinales tradicionales, y de otros de interés agroquímico.

Ha publicado más de 200 artículos científicos, capítulos de libros y libros, y ha asesorado a más de 100 estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura, entre ellos destacados investigadores mexicanos de productos naturales.

Ha recibido, entre otros, el Premio de Investigación Norman R. Farnsworth, otorgado por la American Society of Pharmacognosy (2014); el Premio Universidad Nacional (Enseñanza en Ciencias Naturales, 2000); el Premio Martín de la Cruz, del Consejo de Salubridad General (2002); y el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en 2013, que concede la Sociedad Mexicana de Química (2013).

En 2019, el Journal of Natural Products (diario oficial de la Sociedad Estadounidense de Farmacognosia) publicó una edición especial en su honor, y recientemente la American Chemical Society organizó el Simposio Heroes of the Journal of Natural Products, para distinguir a un grupo de investigadores que han contribuido a la excelencia de esta revista, incluyendo a Rachel Mata, que desde 2014 es fellow de la Sociedad Americana de Farmacognosia.

Con información de López-Dóriga Digital