Polémica por el nuevo personaje de ‘Smash Bros. Ultimate’

Muchas especulaciones surgieron sobre el último personaje que se uniría al “roster” (catálogo) de ‘Super Smash Bros. Ultimate‘, siendo Dante de la saga ‘Devil May Cry‘ una de las más sonadas.

No obstante, en el marco de un Nintendo Direct, una transmisión en vivo en la que la desarrolladora nipona da a conocer sus próximos lanzamientos, se supo que sería Byleth de ‘Fire Emblem: Three Houses‘ el que se uniría a la pelea.

La noticia provocó polémica entre los entusiastas de la legendaria saga de peleas de Nintendo y de inmediato las redes sociales se llenaron opiniones sobre Byleth.

El revuelo se origina porque Byleth sería el séptimo personaje de la saga que se integra a ‘Super Smash Bros. Ultimate’; los otros seis son Marth, Roy, Ike, Robin, Lucina y Corrin,

Las personas en contra de la inclusión de este personaje argumentan que se trata de otro “clon” de Marth, que junto con Roy fueron los primeros personaje de ‘Fire Emblem’ que se unió a la saga de peleas de Nintendo.

Quienes están a favor de la inclusión de Byleth argumentan que cada personaje de ‘Fire Emblem’ en ‘Smash Bros. Ultimate’ tiene movimientos y características especiales, aunque tengan similitudes en el aspecto mecánico.

Por ejemplo, argumentan, Roy es más pesado y lento, mientras que Robin puede lanzar ataques mágicos.

Hombre, si en verdad te molesta tanto que 8 de 80 personajes sean de una misma franquicia, el problema es más subjetivo que objetivo. ¿Compraste el Fighter Pass? No uses a Byleth. ¿No lo has comprado? Paga por los que TU quieras. Tan sencillo como eso.

— César Delgado (@CsarDel62559645) January 16, 2020