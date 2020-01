LG rompe récord de premios en CES 2020

LG ganó 17 CES Innovation Awards en las categorías de electrodomésticos, entretenimiento en el hogar y comunicaciones móviles

La empresa surcoreana LG Electronics impuso una marca récord en el CES 2020 con la mayor cantidad de premios en su historia.

Entre los galardones, entregados por expertos de la industria de la tecnología, destaca el de la mejor televisión del CES, el cual obtuvo por sexto año consecutivo. Los premios Best of CES destacaron a los televisores OLED de la serie LG CX como la tecnología más avanzada en la rama en la feria de tecnología llevada a cabo en Las Vegas.

La televisión enrollable LG SIGNATURE OLED TV RX (modelo 65RX) fue reconocida por la Consumer Technology Association con el CES Best of Innovation Award en la categoría de pantallas. El televisor LG SIGNATURE OLED ZX 8K fue galardonado con el CTA Mark of Excellence en productos de visualización de video.

Por otra parte, la nueva lavadora de carga frontal LG ThinQ con AI DD recibió la mayor cantidad de reconocimientos en el área de electrodomésticos de LG en el CES 2020, otorgados por USA Today y Newsweek, entre otros.

El refrigerador LG InstaView Door-in-Door recibió el premio CTA Mark of Excellence, el CES Innovation Award y una distinción por parte de Women’s Health.

En la rama de smartphones, el LG G8XThinQ Dual Screen y los smartphones 5G también recibieron el CES Innovation Awards.

En general, la marca surcoreana ganó 17 CES Innovation Awards en las categorías de electrodomésticos, entretenimiento en el hogar y comunicaciones móviles.

Con información de López-Dóriga Digital