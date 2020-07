Iniciativa ‘No More Ransom’ suma cuatro años ayudando a víctimas de ramsonware

En cuatro años, la iniciativa 'No More Ransom' ha logrado que víctimas de ransomware ahorren alrededor de 630 millones de dólares en demandas de rescate

A cuatro años del lanzamiento de la iniciativa ‘No More Ransom‘, más de 4 millones de víctimas de ransomware han podido descifrar sus datos por medio de las herramientas proporcionadas de manera gratuita en su plataforma y se ha logrado ahorrar alrededor de 630 millones de dólares en demandas de rescate.

La iniciativa fue puesta en marcha en julio de 2016 por la Policía Nacional de Holanda, Europol, McAfee y Kaspersky, lo que marcó el inicio de un nuevo nivel de cooperación entre la policía y el sector privado para la lucha en conjunto contra el ransomware.

El ransomware es un ataque cibernético que consiste en la encriptación de los archivos de un usuario. El agresor exige a la víctima que pague una suma de dinero, por lo regular en moneda virtual, para que su información sea desencriptada.

No obstante, en muchas ocasiones los cibercriminales no cumplen su palabra tras realizar el pago, por lo que se recomienda hacer respaldos con frecuencia y no pagar el rescate.

El objetivo del portal es proporcionar a las víctimas de este ciberataque un recurso de utilidad.

Actualmente ‘No More Ramson‘ cuenta con 163 socios a nivel mundial, entre los cuales está la Policía Nacional de Colombia y el CSIRT de Buenos Aires. El sitio web está disponible en 36 idiomas y puede descifrar 140 diferentes tipos de infecciones de ransomware.

En los últimos dos años, los descifradores de Kaspersky se han descargado más de 216 mil veces, siendo los más populares WildFireDecryptor y CoinVaultDecryptor.

El éxito de la iniciativa No More Ransom es un éxito compartido, uno que no puede lograrse solo por la policía o la industria privada. Al unir fuerzas, mejoramos nuestra capacidad para enfrentar a los delincuentes y hacer que les sea más difícil perjudicar a las personas, empresas e infraestructura crítica” expresó Fedor Sinitsyn, experto en seguridad de Kaspersky.

El especialista aseveró que el ransomware ha enseñado “que la prevención es mejor que la cura”, por lo que los usuarios deben tomar precauciones para evitar caer en este ciberataque.

En el caso de que llegue a convertirse en una víctima, es importante no pagar el rescate y denunciar su infección a la policía”, expuso.

Entre las nuevas formas de extorsión de malware se encuentra la explotación de contraseñas poco confiables para los protocolos de escritorio remoto (RDP). Se trata de un ciberataque que se ha masificado debido al incremento en el uso de herramientas de acceso remoto por parte de empleados que trabajan desde casa.

Por lo anterior, se recomienda el uso de contraseñas seguras para cada cuenta, y no permitir el acceso abierto a través de RDP para conexiones en línea. En su lugar, es recomendable usar una conexión a la red corporativa a través de una Red Virtual Privada o VPN.

