Cumple 15 años primer video publicado en Youtube

Este jueves 23 de abril, se cumplen 15 años de 'Me at de zoo (Yo en el zoológico)', el primer video publicado en YouTube

Este jueves 23 de abril, se cumplen 15 años del primer video publicado en YouTube, se trata de la grabación ‘Me at the Zoo‘ (Yo en el zoológico)’, en la que aparece Jawed Karim, uno de los creadores de la plataforma.

En el video de solo 18 segundos de duración, que hasta ahora cuenta con más de 90 millones 400 mil visitas, se observa a Karim frente a los elefantes y habla de sus trompas.

“Bien, aquí estamos, frente a los elefantes. Lo bueno de estos tipos es que tienen trompas verdaderamente grandes. Y eso es genial. Y es prácticamente todo lo que tengo que decir”, dijo frente a la cámara.

El video es el único que figura en el canal de YouTube de Karim. Nunca más volvió a subir ningún material a su cuenta.

La idea de crear YouTube surgió de la mano de Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim.

Los tres eran compañeros de trabajo en PayPal. Hurley y Karim trabajaban como ingenieros y Chen se desempeñaba como diseñador.

El 15 de febrero de 2005 se activó el sitio, el 23 de abril se subió ese primer video y YouTube estuvo abierto al público en noviembre de ese año.

En octubre de 2006, Google compró la compañía por mil 650 millones de dólares.

Con información de López-Dóriga Digital