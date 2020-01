Agujero negro expulsa partículas a la velocidad de la luz

Uno de los grandes descubrimientos científicos del 2019 fue la obtención de la primera imagen de un agujero negro.

Un círculo oscuro en medio de un disco resplandeciente: la imagen de un agujero negro fue presentada en abril de 2019 al mundo, lo que se consideró una primicia en la historia de la astronomía.

El primer ‘monstruo’ cósmico en haberse dejado captar fue detectado en el centro de la galaxia M87, a unos 50 millones de años luz de la Tierra, según los responsables del proyecto internacional bautizado Telescopio del Horizonte de Sucesos.

Pero nuevas observaciones muestran que los chorros que emanan del famoso agujero negro están navegando a aproximadamente el 99 por ciento de la velocidad de la luz.

#News: M87 became famous in 2019 when the @ehtelescope released the first-ever direct image of its #BlackHole. #Now, Chandra data show that the black hole is propelling particles away from itself at faster than 99% the speed of light! ⚫ More: https://t.co/HGojA5hzH7 #AAS235 pic.twitter.com/TdjxA5bem3

— Chandra Observatory (@chandraxray) January 6, 2020