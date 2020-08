Vacuna contra COVID-19 debe usarse hasta que haya superado la fase 3, recuerda López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, manifestó que por razones éticas y de bioseguridad, no se puede utilizar una vacuna contra el COVID-19 que no haya terminado, de manera satisfactoria, los estudios de fase 3.

Por razones éticas y de bioseguridad no se puede utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. pic.twitter.com/D7KK04FYno

López-Gatell Ramírez explicó que el desarrollo de productos farmacéuticos, incluyendo las vacunas, tiene un bloque grande de investigación que se realiza fuera de sujetos humanos.

Posteriormente, señaló, vienen las tres fases clínicas:

Declaró que cerca de 9 vacunas están cercanas a la tercera fase, “efectivamente nos ha sorprendido conocer de la vacuna rusa, cuando hasta donde llegaba la información pública mundial no habían llegado hasta la fase 3″.

Definitivamente no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3, no se debe por razones éticas, de bioseguridad (…) estemos expectantes, vamos a estar viendo eso”, comentó.