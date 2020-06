Estos son los hechos y acontecimientos más importantes que ocurrieron en México y en el mundo un día como hoy, 20 de junio

Santoral: Silverio

Día Mundial de los Refugiados

1793 Nace Aleksander Fredo, poeta, dramaturgo y escritor polaco.

1811 Muere fusilado en Monclova Coahuila, Ignacio Aldama, caudillo insurgente que se incorpora al Ejército de Hidalgo.

1819 Nace en Colonia (Alemania) Jacques Offenbach, compositor franco alemán de música popula, autor de numerosas operetas y óperas como “Los cuentos de Hoffmann” u “Orfeo en los infiernos”.

1934 Nace el caricaturista mexicano Eduardo del Río “Rius”, creador de las revistas cómicas “Los supermachos” y “Los agachados”, entre otros, además de una docena de libros de diversos temas.

1940 Muere el actor, guionista y director del cine mudo y sonoro, de origen estadounidense, Charley Chase.

1949 Nace el músico y cantautor estadounidense Lionel Brockman Richie Jr, conocido como Lionel Richie. Forman parte de su repertorio musical los temas “We are the world”, “Dancing on the ceiling”, “To love a woman” y “Say you, say me”, con el que gana un premio Oscar a la Mejor Canción.

1959 Muere el filósofo mexicano Samuel Ramos, autor de “El perfil del hombre y la cultura en México”.

1967 Nace la actriz y productora Nicole Kidman en Hawaii, pero es criada en Australia.

1971 Se estrena en México el programa “El Chavo del 8“, creado por el guionista, actor, director, productor y escritor Roberto Gómez Bolaños.

1995 Muere Emile Michel Cioran, escritor y filósofo de origen rumano cuyo pensamiento se caracterizó por su extremo pesimismo y nihilismo.

1998 Muere Conrad Schumann, primera persona en escapar de la República Democrática Alemana. Fue el primer desertor una vez empezada la construcción del Muro de Berlín. Su fuga es una de las más conocidas.

2003 Jimbo Wales anuncia la creación de la Fundación Wikimedia.

2005 Muere la historiadora mexicana Beatriz de la Fuente, figura de la cultura mexicana contemporánea, miembro de El Colegio Nacional, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores.

2008 Científicos de la agencia espacial estadounidense, NASA, dan a conocer que durante las exploraciones de la sonda espacial “Fénix”, se halló hielo en la superficie del planeta Marte.

2012 Paul McCartney se desprende de su legendario bajo, para ser subastado y lo que se recaude será destinado a la institución de terapia musical Nordoff Robbins.

2014 Muere María Luisa Landin “La Reina del Bolero”, quien ganó fama por la interpretación de la canción “Amor perdido”.