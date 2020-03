Un día como hoy

Un día como hoy, pero de 1963, los Beatles lanzan su primer álbum, 'Please Please Me'







Ya es Domingo 22 de Marzo México nos necesita UNIDOS a TODOS Santoral: Zacarías Día Mundial del Agua 1312 Se disuelve la "Orden del Temple", decidida por el papa Clemente V en la bula Vox in Excelsi.

1832 Muere Johann Wolfgang von Goethe, filósofo, dramaturgo y poeta alemán.

1861 Muere en la Ciudad de México, Miguel Lerdo de Tejada, autor de la ley de Reforma que lleva su apellido, relativa a la desamortización de fincas rústicas y urbanas.

1872 Nace en el estado de Jalisco (México) el pionero del cine Salvador Toscano Barragán. Dirige películas como “Historia de la Revolución Mexicana”, “Las fiestas del centenario de la consumación de la Independencia de México”, “Las riquezas de Quintana Roo” y “La decena trágica en México”.

1884 Durante el gobierno del general Manuel González, es inaugurado el Ferrocarril Central Mexicano, con servicio de operación entre la ciudad de México y Ciudad Juárez, Chihuahua.

1895 En París, se proyecta en público la primera exhibición de una película de los hermanos Lumiére: “La salida de obreros de la fábrica Lumiére”.

1904 El periódico estadounidense “Daily Illustrated Mirror” publica por primera vez en la historia una fotografía en color.

1912 Nace Karl Malden, actor estadounidense, ganador de un óscar por “Un tranvía llamado Deseo”.

1923 Nace en la ciudad de México el grabador y dibujante Alberto Beltrán.

1923 Nace el mimo francés Marcel Marceau, creador del personaje “Bip” y padre de la mímica.

1945 Se reúnen en El Cairo (Egipto), para fundar la Liga Árabe (organización de estados árabes de Oriente Medio), representantes de Egipto, Arabia Saudita, Siria, Líbano, Transjordania, Iraq y Yemen.

1948 Nace el compositor y productor británico Andrew Lloyd Webber, autor de los musicales “Jesucristo superestrella”, “Evita”, “Cats” y “El fantasma de la ópera”.

1955 El Instituto Goethe comenzó a conceder la prestigiosa medalla que lleva su nombre, en reconocimiento a la difusión de la lengua y la cultura alemanas.

1963 Los Beatles lanzan su primer álbum, “Please Please Me”

1968 Comienza en Paris la revuelta estudiantil que conduciría al “Mayo francés” llevando como lema: “Prohibido prohibir”.

1994 Muere en la localidad de Burbank (EE.UU.) Walter Lantz, dibujante estadounidense y creador del simpático “Pájaro Loco”.

2001 Muere William Hanna. Junto con su socio Joseph Barbera crea en 1960 los dibujos animados de la compañía Hanna-Barbera: el “Oso Yogui”, “Tom y Jerry”, “Los Picapiedra”, “Pixie y Dixie”, “Scooby Doo” y “Los Supersónicos”.

2005 Muere el arquitecto japonés Kenzo Tange, quien jugó un papel importante en la reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial.

2016 En Bruselas, capital de Bélgica, alrededor de las 8 de la mañana se producen dos explosiones en el aeropuerto de Zaventem. Sobre las 9:30 hrs una tercera explosión tiene lugar en una estación céntrica del metro. La brutal masacre, perpetrada por terroristas yihadistas suicidas de ISIS, se salda con 32 muertos y más de 300 heridos.

2017 En Londres se presenta un terrible atentado, perpetrado por el Estado Islámico. El ataque se produjo en el puente de Westminster y en la plaza del Parlamento. Seis personas perdieron la vida, incluido el terrorista, y otras 49 resultan heridas.