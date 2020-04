Hay un brote en mi alma que habla de que quizá ahora podamos ver al otro, a los otros y contemplarnos como un parte y no aparte de la creación mas allá, de ser religioso o no

que la estamos esperando…

Si se atreverá a cruzar

nuestros pueblos despoblados,

colgando en nuestros balcones

la magia de sus geranios.

Si dejará su sonrisa

esculpida en nuestros campos,

pintando nuestros jardines

de verde, de rojo y blanco.

Si sabrá la Primavera

que la estamos esperando…

Cuando llegue y no nos vea

ni en las calles ni en los barrios,

cuando no escuche en el parque

el paso de los ancianos,

o el bullicio siempre alegre

de los chiquillos jugando.

Si creerá que equivocó

la fecha del calendario,

la cita que desde siempre

la convoca el mes de marzo.

Si sabrá la Primavera

que la estamos esperando…

Cuando estalle jubilosa

llenando de puntos blancos

los almendros, los ciruelos,

los jazmines, los naranjos,

y no vea que a la Virgen

la preparan para el Paso.

Que se ha guardado el incienso,

el trono, la cruz y el palio.

Y que Cristo, igual que todos,

está en su casa encerrado,

y no lo dejan salir

ni el jueves ni el Viernes Santo…

¿Pensará la Primavera

que tal vez se ha equivocado?

¿Escuchará los lamentos

de quien se quedó en el paro,

de quien trabaja a deshoras

por ayudar a su hermano,

de aquél que expone su vida

en silencio y olvidado?

¿Escuchará cada noche

los vítores, los aplausos

que regalamos con gozo

al personal sanitario?

¿Pensará la Primavera

que tal vez se ha equivocado

y colgará sus colores

hasta la vuelta de un año?

Si sabrá la Primavera

que la estamos esperando…

Que se nos prohíbe el beso,

que está prohibido el abrazo;

el corazón, sangre y fuego,

el corazón desangrado.

Si sabrá la Primavera

que ya la estamos soñando…

Asomados al balcón

de la Esperanza, esperamos

como nunca, que ella vuelva

y nos regale el milagro

de ver florecer la vida

que hoy se nos va de las manos…

¡Bienvenida, Primavera!

Hueles a incienso y a ramos,

con tu traje de colores

y los cantos de tus pájaros.

Ven a pintar de azul-cielo

esta tierra que habitamos.

¿No sentís que en este mundo

algo nuevo está brotando?

Si será la Primavera

que está apresurando el paso.

Lucía Carmen de la Trinidad

Carmelita descalza, Antequera

Me parece que la primavera la percibiremos distinta, que este tiempo de gestarnos nos permitirá ahora hacernos cargo, de aquello que olvidamos, de mirarnos con el alma y no con la vorágine de una vida apresurada. Me da la impresión que en medio de tanto dolor se nos presenta una oportunidad que tejernos, de nuevo ahí donde un microscópico virus nos ha obligado a parar.

Comienza una primavera distinta llena de retos pausados, un letargo que recibe los embates de lo que pasa como si no fuera posible, estamos en esa etapa de la negación, culpando a unos, desmintiendo a otros y mientras las cifras nos van llenando de miedo. Podría ser que esta primavera pudiéramos restáuranos más humanos, encontrando nuestra verdadera esencia más allá de este mundo construido a base de cosas que en verdad no servían para nada.

Acaso esta primavera nos permita recibir de nuevo el canto de los pájaros mientras el mundo se ha parado para algunos. Qué podamos contemplar las imágenes donde los delfines aparecen ahí donde antes solo había turismo y un consumo permanente. Acaso lograremos contemplar de nuevo la tierra, esta que es nuestra casa con ojos nuevos. Que ahora si podamos honrar ahí donde podemos los pies, que podamos restaurar los pasos que dañaron.

Se nos presenta un reto amoroso de abrazar el calorcito aquí donde la primavera se manifiesta, pues en otros sitios se aparecerá cuando aquí sea invierno. Hay un brote en mi alma que habla de que quizá ahora podamos ver al otro, a los otros y contemplarnos como un parte y no aparte de la creación mas allá, de ser religioso o no.

Los brotes de las flores se harán presentes como siempre y quizá ahora podamos mirarlas con los ojos llenos de lagrimas de agradecimiento. Tal vez dolernos era parte de lo que nos tocaba para recibir la primavera y volvernos agradecidos. Y sí, están los que mueren los que sufren y aquellos que lo hacen siempre, pero pertenecen al mundo de lo invisible, de aquello que no queremos ver. Los que siguen muriendo de hambre, víctimas de la violencia porque esas cifras siempre están ahí y son mas grandes que las que ahora vemos con temor.

Respiremos pues la primavera, aunque nos parezca que se ha desconcertado al mirar las calles vacías, su madre la naturaleza nos muestra que no importa que la veamos o no, ella simplemente es.

DZ