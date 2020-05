Aseguran gimnasios que sus albercas serán seguras en la ‘nueva normalidad’

Hablemos de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes A.C. Con: Tomas Weimar Fitness, Presentador Internacional de Fitness.Invitado: Rodrigo Chávez, AnytimeFitness, Presidente de Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, A.C.. Escribe tus preguntas, gracias por compartir.

Posted by Revista CorpoSano on Thursday, May 28, 2020