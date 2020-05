Ratas transmiten hepatitis a seres humanos; aún se desconoce cómo

Desde 2018, se han presentado 10 casos de personas infectadas con hepatitis E de rata. Se desconoce cómo se transmitió la enfermedad

Expertos en enfermedades infecciosas en Hong Kong encontraron en 2018 hepatitis E de rata en un ser humano.

De acuerdo con un reporte de CNN, el paciente, un hombre de 56 años que recibió un trasplante de hígado, mostró funciones hepáticas anormales. Pruebas de laboratorio arrojaron que el sujeto tenía síntomas de hepatitis E, pero en su sangre no encontraron la cepa humana del virus.

Tras rediseñar la prueba, los científicos descubrieron la cepa de rata del virus en el paciente.

De repente, tenemos un virus que puede saltar de las ratas callejeras a los humanos”, comentó el doctor Siddharth Sridhar, microbiólogo y uno de los investigadores que participó en el caso.

Desde dicho primer caso, 10 personas más en esa ciudad han dado positivo a hepatitis E de rata; el más reciente hace una semana, un hombre de 61 años. Sin embargo, el especialista asegura que podría haber cientos más de personas no diagnosticadas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis E se transmite principalmente por medio de la contaminación fecal del agua potable.

No obstante, se desconoce cómo se está transmitiendo la cepa de rata a los seres humanos, aunque los especialistas tienen algunas teorías. Posiblemente los infectados bebieron agua contaminada (como ocurre con la hepatitis E humana) o manipularon objetos con el virus.

No obstante, en el caso del paciente de 61 años que enfermó recientemente, en su casa no encontraron ratas ni excrementos del animal, nadie más en su domicilio ha mostrado síntomas y no tiene antecedentes de viaje recientes.

El hombre permanece hospitalizado, mientras que el Centro de Protección de la Salud (CHP) de Hong Kong investiga el caso.

Investigadores y autoridades sanitarias intentan comprender mejor esta enfermedad, por lo que se han realizado ensayos en poblaciones de ratas en todo Hong Kong con el objetivo de identificar a grupos de animales con hepatitis antes de que puedan contagiar a los humanos.

Aunque esas investigaciones han mostrado cuántas ratas portan el virus y qué áreas de la ciudad tienen mayores poblaciones, aún se desconocen una gran cantidad de características de la enfermedad.

Científicos aún no han descubierto el periodo de incubación del virus en el organismo humano, ni se tiene un tratamiento concreto.

El medicamento empleado para tratar la cepa humana de la hepatitis E ha tenido resultados mixtos en pacientes con hepatitis de rata.

Sin embargo, lo que más preocupa a los expertos es desconocer el modo en que se transmite la enfermedad, pues ello complica evitar nuevas infecciones. Aunque en teoría las personas que viven en zonas con una alta población de ratas deberían estar en mayor riesgo, se han presentado casos en zonas con baja población de roedores.

La erradicación de las ratas en Hong Kong podría ser la solución a este problema sanitario; sin embargo, lograrlo es poco factible.

Por ahora, las autoridades se han limitado a llamar a los ciudadanos a tomar medidas como lavarse las manos antes de comer, mantener sus hogares limpios y almacenar adecuadamente los alimentos.

Con información de CNN