Pruebas de anticuerpos podrían indicar si alguien es inmune al COVID-19: The Scientist

Con 3 mil millones de personas bajo cuarentena, aumenta la presión de reabrir las economías y saber con exactitud cuántas personas portan el coronavirus

A meses del inicio de la pandemia de coronavirus, los funcionarios de Salud pública del mundo desconocen con precisión cuántas personas en total han contraído SARS-CoV-2.

En muchos países, la capacidad de pruebas se ha quedado rezagada con respecto a la propagación del virus.

El medio The Scientist afirma que a un gran número de personas que presentan síntomas de COVID-19 no se les ha realizado la prueba, al igual que la gran mayoría de los que contrajeron el virus pero nunca desarrollaron síntomas, y por lo tanto, dichos casos no se reflejan en las estadísticas oficiales.

Los gobiernos federales y estatales, así como las empresas y los grupos de investigación están ahora compitiendo para desarrollar pruebas de anticuerpos que arrojen luz sobre la verdadera propagación del SARS-CoV-2.

Si bien las pruebas PCR que se usan actualmente para diagnosticar casos detectan el material genético del coronavirus, las pruebas de anticuerpos pueden detectar anticuerpos que ataquen el virus y que se forman poco después de una infección inicial.

Dichos anticuerpos generalmente permanecen en la sangre mucho después de que el virus desaparece.

A principios de abril la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el uso de uno de esos anticuerpos, o prueba serológica, y varios grupos más están haciendo otras pruebas; en algunos casos incluso las están implementando.

Los institutos nacionales de Salud han lanzado un estudio para detectar anticuerpos con el fin de recopilar datos para modelos epidemiológicos.

Una encuesta reciente a residentes en una ciudad alemana, que fue una de las primeras en usar una prueba de anticuerpos entre la población, informó que el 14 por ciento de las personas probablemente estaban infectadas con SARS-CoV-2 debido a la presencia de anticuerpos.

Las pruebas de anticuerpos también podrían indicar si alguien es inmune al SARS-CoV-2.

Con alrededor de 3 mil millones de personas en todo el mundo bajo cuarentena, aumenta la presión para reabrir las economías.

En las últimas semanas, varios políticos han propuesto la idea de “pasaportes de inmunidad” o “certificados de inmunidad” para identificar a las personas que han tenido el virus y por lo tanto obtuvieron inmunidad para poder reincorporarse a la fuerza laboral.

Funcionarios en Alemania, Reino Unido, Italia y Estados Unidos ya están discutiendo tales propuestas.

El éxito de un programa de este tipo depende de si todas las personas que han contraído el SARS-CoV-2 realmente desarrollan anticuerpos, si esos anticuerpos protegen contra infecciones secundarias y, de ser así, cuánto tiempo permanecen los anticuerpos en el cuerpo.

Hasta ahora los científicos no tienen respuestas firmes a ninguna de estas preguntas.

Si bien las encuestas de anticuerpos en comunidades de todo el mundo podrían generar información que es crucial para comprender la propagación del patógeno, algunos consideran que la idea de “pasaportes de inmunidad” es prematura.

Con información de TheScientist