Plenilunio de mayo

A veces vengativa, otras amorosa. Y aunque hay quienes dicen que no afecta la marea, no hay marino que no lo crea

El cielo se dispuso a darnos un grandioso regalo, esa magnífica representación de la fertilidad desde la antigüedad, vestida de súper luna.

La abuela con su gran halo alumbró el firmamento majestuoso la noche del 7 mayo. Nos abrazó con su rebozo de plata y nos purificó con su magnetismo celeste. Augura tiempos de cosecha, siempre lo ha hecho, marcando un momento de creciente fertilidad.

Las temperaturas en la parte norte del planeta se vuelven lo suficientemente cálidas como para dar a luz a las crías, suavemente poniéndole un final cercano a las heladas tardías, mostrando los brotes altaneros de las plantas en flor.

Mirar la luna embruja, y más cuando es llena, a lo lejos se escuchan en los bosques a los lobos aullarle su canción. La imaginación vuela y en el encuentro están las brujas en un aquelarre bailando semidesnudas en una fogata; las notas musicales hablan de druidas, de alquimia y brota lo dionisiaco que llevamos dentro. Leyendas, mitos acompañan al astro más cercano a la tierra, su nombre tallado en latín significa luminosa. No hay tradición donde no se venere la grandeza de este astro sin luz propia, brillando por la fuerza de su amante el sol. A veces vengativa, otras amorosa. Y aunque hay quienes dicen que no afecta la marea, no hay marino que no lo crea.

La luna del Wesak, luna de la Madre, luna de leche, luna de plantación del maíz o luna llena de flor según la tradición. En casi todas evoca lo femenino, la fertilidad y quizá nos es casualidad, pero sus ciclos de 28 días abrazan a los mismos que tienen las mujeres.

Este día cuando el firmamento se ve glorioso, es considerado como un día triplemente sagrado, en la tradición budista, pues marca el nacimiento, la iluminación y el tránsito o Pascua de Siddhartha. Se ve más grande porque está más cerca de la tierra, dejando su embrujo sobre las aguas y para algunos como yo, algo pasa por dentro. Me siento más despierta, se me abren los sentidos, poder mirarla se vuelve un gozo que me lleva de inmediato al silencio. Se me escapan los suspiros y de pronto cuando me doy cuenta me siento atontada, como cuando algo es demasiado sublime, evocando a la misma creación.

Unos 230 millones de seres en el mundo se visten de fiesta este día, engalanan las calles recordando e intentando encarnar las energías búdicas que bajan a la tierra llenándola a pleno de bendiciones ofreciendo, toda sabiduría a la humanidad y de este modo continuar promoviendo la purificación de todos los seres humanos. Cuánta falta nos hace recordar quiénes somos, para encontrar de nuevo el camino que nos recuerde como sorprendernos, cómo agradecer y cómo honrar el espacio en el que vivimos apenas como huéspedes. El viernes se abre de nuevo la posibilidad de darle la vuelta al sol esperando que esta vez nos encuentre más despiertos, más capaces, pero sobre todo mas amorosos y que la luna nos acompañe.

Jaime Sabines

La Luna

La luna se puede tomar a cucharadas

o como una cápsula cada dos horas.

Es buena como hipnótico y sedante

y también alivia

a los que se han intoxicado de filosofía.

Un pedazo de luna en el bolsillo

es mejor amuleto que la pata de conejo:

sirve para encontrar a quien se ama,

para ser rico sin que lo sepa nadie

y para alejar a los médicos y las clínicas.

Se puede dar de postre a los niños

cuando no se han dormido,

y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos

ayudan a bien morir.

Pon una hoja tierna de la luna

debajo de tu almohada

y mirarás lo que quieras ver.

Lleva siempre un frasquito del aire de la luna

para cuando te ahogues,

y dale la llave de la luna

a los presos y a los desencantados.

Para los condenados a muerte

y para los condenados a vida

no hay mejor estimulante que la luna

en dosis precisas y controladas.

DZ