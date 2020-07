Perfecto 1209

El cuarto huele a cuero mojado, hay algunas piezas de piel curtidas junto a la ventana donde hay un uso, agujas grandes y maniquís, me gano la vida tejiendo y curtiendo

Llevo la carne pegada a los huesos, esta flacura es realmente alarmante. Mientras voy colocándome las prendas cuidadosamente voy haciéndome consciente de que hay algo que no cuadra. Mi palidez es desafiante, las ojeras negras bajo los ojos son muestra de las pocas horas de sueño que tengo. De pronto comienzo a observarme, tengo el pecho plano y algo que no reconozco entre las piernas. ¡Hay Dios! resulta que soy hombre.

Frente al espejo me voy vistiendo de azul obscuro, atuendo que usan los comerciantes por estos lares. Ya no llevo el hábito negro gastado y lleno de remiendos con capucha y cordón de lino ceñido, que tanto extraño, ni el bonete en la cabeza. El bastón del peregrino está recargado en el rincón de mi pequeña habitación. La copia del evangelio de San Juan está en el atril junto a mi cama de palo. Antes usaba el pelo largo, pero las persecuciones fueron moldeando las formas y ahora el camuflaje de comerciante es lo que toca, si quiero conservar la cabeza.

El cuarto huele a cuero mojado, hay algunas piezas de piel curtidas junto a la ventana donde hay un uso, agujas grandes y maniquís, me gano la vida tejiendo y curtiendo. Extraño para una época donde los servidores de la iglesia vivían del diezmo y de las riquezas acumuladas durante siglos, pero aquí los servidores de la luz, nos ganamos la vida con el sudor de la frente.

Rectifico mi status; sí, soy Perfecto, un cargo envestido en una ceremonia llamada consolamentum, una especie de unción sacerdotal y bautismo. He de confesar que no sé si estoy cómodo, eso de ser virtuoso es demasiado para mi, pero se que estoy en búsqueda de la liberación del alma de la materia, no puedo comer nada animal y que en ello esta parte de el trabajo de lograrlo. Pero es de esperar mi resistencia pues no puedo encarnar esa experiencia, porque no me queda clara. Pero es sin duda es un dato interesante para entender mi flacura y mi palidez. En mi paralelo histórico cotidiano, no soy vegetariana y ser virtuoso es algo que siempre he visto en la investidura de los iluminados y los santos y disto de serlo.

Me asomo por la ventana, esto es el medioevo, escucho una lengua que mi oído reconoce, las cadencias de las palabras se parecen al francés. Bostezo, mi cansancio es abrumador, despertarme seis veces en la noche para rezar es un tormento.

Cuando me pierdo en el tiempo al aparecer así sin mas en algún lugar, tardo en ir integrando el espacio y mi papel. Pero esta vez ha sido rápido, me incorporo con mucha facilidad, salvo a ser hombre por falta de costumbre.

Es momento de los rituales, el cuerpo es inmundo y merece ser castigado así que hoy es ayuno, tres veces a la semana es parte de las reglas que infieren mi cargo. Una vez al día me baño, una actividad morisca mal vista en el resto de Europa. Además de todas las normas que debo cumplir, tengo prohibido mentir por los que los de mi estirpe llevamos los apodos de “hombres buenos” o puros, que es el término griego para katori que significa perfecto, off que difícil no hacerlo cuando las mentiras forman parte de nuestra expresión cotidiana… qué tal cuando nos preguntan ¿Cómo estas? Y zas respondemos mintiendo “¿muy bien y tú?” cuando tantas veces dista de la verdad.

En Europa llevamos el nombre de tisserand que significa tejedor hereje o cátaro. Por lo que pueden imaginar lo peligroso que es serlo y más cuando la corona francesa quiere anexarse estos territorios.

Bajo las escaleras de una pequeña casa donde una dama me sonríe amablemente. “Buen día mademoiselle Renard” saludo con gran respeto. Ella es noble, viuda, todavía guarda algo de belleza en la mirada. Es una mujer que predica, consagra y lleva las cuentas de la parroquia. Aquí donde estoy las mujeres son consideradas iguales a los hombres. Incluso los trovadores han elevado por encima esta veneración a las mujeres y se ha vuelto popular por estas tierras, un punto más para el peligro que esto enviste al papado de Roma.

Paso a la capilla me arrodillo y rezo la única oración obligatoria que es deber y obligación; el padre nuestro, ¿lo han oído en arameo? Dejaré al final del escrito la belleza que hay en sus palabras. Un hermano a muerto, pido por el paso de su alma que tarda tres días en salir de un cuerpo raquítico, practicando la endura una forma de suicidio dejándose morir de hambre que es permitida. Esto esta bien visto, pues el cuerpo es solo una cascara, una vil materia que es una cárcel. Mientras lo escribo, lo repito y por mas que intento me cuesta creer el fervor estas ideas.

Quizá me hubiera sido mas fácil encarnarme en un creyente pues llevan una vida menos rigurosa, gozan de tener bienes, comer carne y practicar el amor libre. Pero para realmente entender las creencias de este culto tan perseguido, el cuerpo de un Perfecto me da un mejor escenario. Quizá ahora entiendo porque la persecución, las creencias en las que esta fincada esta parte de Francia, distan mucho de las formas impuestas por la iglesia romana además de que el clero no cobraba diezmo y eso era peligroso que se propagara.

Para los de esta zona de Languedoc la forma de traducir las enseñanzas de Jesús ha cobrando una interpretación peligrosa, contravienen los dogmas de la iglesia, hasta el orden la creación. Creemos que el mundo ha sido creado por el gran arrogante, el demiurgo. El hombre participa del Dios bueno en el mundo de lo inmaterial, de la luz, pero el cuerpo que es creación demoniaca, prisionero del maligno demiurgo.

Para la iglesia católica la sexualidad era pecaminosa, pero nosotros lo llevábamos al extremo teniendo una hostilidad hasta por la procreación, un acto cruel que encierra a un alma en el calabozo de la materia y por eso la contracepción esta permitida.

Los días se desenvuelven en mi búsqueda incasable por liberar el alma y se que reencarnare en otra vida. Será que en un futuro sea mujer y me guste escribir, o me vuelva algún animal del bosque por lo que hace sentido también no comer carne. El tiempo aquí cobra una dimensión distinta, se vuelve más lento. Desde luego que lo leído y las películas son fuente de una contaminación inevitable. Así que me quedo apenas con una reflexión y con eso el viaje a sido suficiente. Quitando las cosas que me parecen hoy con una mirada del siglo XXI difíciles de aceptar; me queda esta sensación de que había cosas que eran sumamente revolucionarias y entre ellas estaba el papel de la mujer en la actividad política y religiosa.

Es el año de 1209 el papa Inocencio III predica la cruzada de los herejes, soldados están a punto de romper mi puerta, abandono el cuerpo antes de ser sometido a tormentos inimaginables y morir quemado vivo en la hoguera. Esta vez el viaje fue tan rico de experiencias que olvide indagar y que me quede con la duda, ¿será que en verdad se guardaba en el castillo de Montsègur, el Santo Grial? Lo que es cierto que tan bello lugar último bastión de este movimiento religioso fue hecho añicos por los cruzados.

Tengo un hambre voraz y un sueño atrasado que traje desde ese lugar. Parece que mis viajes me afectan más de lo que quisiera y si no tengo cuidado un día de estos, regreso en el cuerpo que he adoptado y quizá me quede solo siendo niño o música o la pasta de algún libro extraño. Me he quedado con tantas dudas que regresare, me falta un par de visitas para ir tejiendo un experiencia un poco mas profunda, quizá resuelva algún enigma o desmitifique alguna historia.

* Como dato cultural; en medio siglo la herejía cátara fue aniquilada y con ella los principios que perfilaban una forma distinta de convivencia y este era el comienzo de la barbarie que perfilaba al nacimiento de la santa inquisición.

* La Leyenda del SANTO GRIAL.

Los cataros contaban que el ángel Lucifer llevaba una corona en cuyo centro tenía incrustada una gran esmeralda. Cuando fue desterrado por su desobediencia, convirtido en el Príncipe de las Tinieblas, la esmeralda se transformó en el Grial. Los cátaros la custodiaron, y la escondieron en el castillo de Montsègur La leyenda dice que un ejército del mismo Lucifer se dirigió a las murallas del castillo cátaro de Montsègur, con el fin de recuperar el Santo Grial, y con ello la esmeralda que Lucifer volvería a colocar en su corona. No obstante apareció sobre el castillo cátaro de Montsègur una paloma blanca, recogiendo el Grial y transportándolo al monte Tábor, donde fue custodiado por Esclaramunda, hermana del conde de Foix, Raimundo Roger I. el hecho es que nunca se encontró y hubo muchos cazadores de tesoros que se

*Padre nuestro cantado

Padre-Madre, Respiración de la Vida,

Fuente del sonido, Acción sin palabras,

¡Creador del Cosmos!

Tu luz, brilla dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil.

Respirando tan sólo el sentimiento que emana de Ti, seguimos

nuestro camino. Nuestro Yo, en el mismo paso, puede estar con el Tuyo,

caminando como Reyes y Reinas con todas las otras criaturas.

Tu deseo y el nuestro, son uno solo, en toda la Luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades.

Al sentir el alma de la Tierra dentro de nosotros, sentimos la Sabiduría que existe en todo.

La superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo, ya forman parte del pasado, somos libres y podemos crecer espiritualmente.

Ahora recordamos que Tú eres el Poder y la Gloria del mundo,

Canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece.

Tu amor está solo donde crecen nuestras acciones.

¡Así es!