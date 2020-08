OMS recomienda postergar servicios dentales no esenciales por COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a postergar los servicios dentales no esenciales.

La OMS indicó que la atención como chequeos, limpiezas dentales y atención preventiva, se deberá retrasar hasta que haya una reducción suficiente en las tasas de transmisión de COVID-19 en el mundo.

Benoit Varenne, especialista en cuidado dental de la OMS, aseveró que estos servicios se perciben como de alto riesgo, debido a que en muchas intervenciones o tratamientos el paciente expulsa saliva.

WHO advises that routine non-essential #OralHealth care – such as check-ups, dental cleanings & preventive care – be delayed until there has been sufficient reduction in #COVID19 transmission rates https://t.co/jvKuNTZTak pic.twitter.com/93d8B4Tj8t

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 11, 2020