Los Cuentos de la tierra

El mito nos llama a la esperanza y a la acción. Se nos pide recuperar el pensamiento mítico de nuestra infancia, la mirada imaginativa (la mirada del niño), la inocencia que nunca debimos perder. Se nos pide recuperar la imaginación, los sentimientos, los principios éticos, la belleza, la metáfora como lenguaje del alma… para poder comunicarnos y dialogar con hermana culebra, hermano oso, hermano roble y hermana piedra.

“¿Qué mejor manera de hacerlo que contándonos historias maravillosas junto al fuego?”

Grian A. Cutanda, The Earth Stories Collection (2019)

En la isla noruega de Svalbard, en el círculo polar ártico, se construyó en 2008 la denominada Bóveda Global de semillas; un banco de semillas agrícolas de todo el planeta creado para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos alimentarios, en caso de una crisis global.

Con esta misma idea, Grian A. Cutanda se inspiró al proponer un banco global de “semillas culturales”, mitos, leyendas y relatos populares de culturas y civilizaciones alrededor del mundo producto de un sueño.

Se inspiró en la idea de Joseph Campbell, quien habla sobre la necesidad de una mitología planetaria. Entonces hizo una selección de 336 relatos tradicionales pertenecientes a 87 naciones, 102 culturas y 20 tradiciones espirituales de los cinco continentes en su primera edición y hace poco sacó un segundo libro.

Estas historias se seleccionaron en función de los distintos principios y fragmentos de la Carta de la Tierra, pero también por sus características como “dispositivos tecnológicos”, un vehículo educativo ancestral capaz de transmitir una visión del mundo sistémica y ecológica.

Hoy, como respuesta a esta crisis global que nos arrodilla y nos pone en la posibilidad de tejernos de nuevo, los cuentos son fuente de inspiración, de reflexión y nos permiten encontrar una hebra en búsqueda de una restauración como especie.

Nos hemos fragmentado y roto como respuesta a una modernidad que nos aprisiona, consecuencia de nuestra forma de vida. Dejamos de honrar los espíritus del aire, del agua y de la tierra, expulsando lo divino que habita dentro nuestro. Olvidamos agradecer la casa que habitamos. Cambiamos los espacios de juntarnos a hablar en comunidad, por un televisor en solitario. Vivimos en ciudades aglomeradas donde poco tocamos la tierra, con los pies encontrando nuestra conexión con nuestra casa. Respiramos aire saturado de contaminantes y olvidamos el fresco aroma de los bosques. Le pusimos precio a la tierra, al agua y olvidamos que no es nuestra. Así estamos ahogados en sesgos cognitivos, producto de las facturas que estamos pagando por nuestros sistemas económicos y políticos.

Caminamos sin rumbo dejando de lado la experiencia de nuestros viejos recluyéndolos en el olvido porque no generan dinero, laceramos la conexión con el resto de las especies y creímos ser el centro de la existencia. Esta mirada hoy nos ha traído hasta aquí, desarticulados, anestesiados y en peligro de extinción.

Vivimos hoy, en esta época geológica llamada por la comunidad científica como ANTROPOCENO.

Quizá es momento de reencontrarnos con una mitología planetaria para que volvamos a relacionarnos con la comunidad de la vida y el planeta. Usarla como herramienta educativa para el desarrollo de una cosmovisión sistémica, holística e integradora capaz de construir una nueva civilización que sea social y económicamente justa, pacífica y profundamente respetuosa del planeta Tierra y su Comunidad de Vida.

Entonces quizá las generaciones futuras puedan atesorar un patrimonio cultural donde se honren a todos los pueblos de la Tierra. Que puedan ser un legado educativo capaz de construir y sustentar una civilización humana que finalmente exista en armonía con todos los seres y elementos que pueblan el planeta.

De los cuentos de este reservorio, he escogido uno que, me parece, despierta eso que llevamos dormido el encuentro con los otros en común unión para sostenernos, abrazarnos y desde ahí regresar de nuevo con el corazón al manantial amoroso de nuestra razón de existir.

DZ

Tazón de Supriya, un cuento de la india

Los tiempos de dificultades sacan lo mejor y lo peor del alma humana, como lo ilustra esta historia particular que tuvo lugar hace mucho tiempo, en un momento en que Buda viajaba por las tierras de la India. Una hambruna había caído sobre los pueblos de la región.

Las lluvias no llegaron, los campos se secaron al sol y las cosechas se perdieron. Los que habitaban en pueblos y ciudades luchaban por sobrevivir.

Como suele suceder en tales circunstancias, hubo personas que prosperaron, que se enriquecieron a expensas de la miseria de los demás. Todos los días, un discípulo venía a la sangha, describiendo lo que había presenciado y lo que le habían dicho en el camino.

“Algunos comerciantes están sacando el grano de sus silos para venderlo en otros lugares donde todavía tienen dinero para pagarlo, y lo poco que venden aquí lo venden por el precio del oro”, dijo un discípulo que acababa de llegar de Varanasi.

“Me han dicho que hay personas que se venden como esclavos para ser alimentados por sus amos”, dijo otro, con una expresión de profunda tristeza en sus ojos.

“Ayer, en la ciudad, los guardias de los comerciantes apuñalaron a un hombre que intentó sacar una bolsa de arroz de sus graneros”, dijo otro.

“La mayor tristeza es la de los niños de los suburbios”, dijo Buda, “que se mueren de hambre en las calles, mientras que los ricos acumulan grano y leche en sus tiendas”.

“Convoca a todos”, dijo el Buda, poniéndose de pie. “Debemos hacer algo para aliviar el hambre de los más pobres”.

Los discípulos del Señor Buda hicieron lo que él pidió y reunieron a cientos de personas en la gran plaza de la ciudad. Las personas más simples y humildes, muchas de ellas hambrientas y en extrema necesidad, acudieron en masa al lugar. Pero también vinieron muchos comerciantes y gente rica de la ciudad, porque todos respetaban al Buda y querían escuchar lo que tenía que decir.

“Ciudadanos de estas ricas tierras”, dijo Buda desde una arcada elevada que amplificó su voz, “la desgracia ha caído en la región, pero tan pronto como lleguen las lluvias, estas tierras nuevamente los llenarán de bendiciones y proporcionarán suficiente comida para todos .

“Sin embargo, hasta ese momento”, continuó, “la gente tiene que sobrevivir. Seguramente habrá suficiente comida en las tiendas de los más ricos para alimentar a todos en la ciudad. Si los ricos comparten lo que tienen en estos momentos de escasez, todos pueden sobrevivir hasta que lleguen las lluvias y se renueven los cultivos “.

Los más pobres y hambrientos de la audiencia de Buda se miraron con un rayo de esperanza en sus ojos, pero los ricos fruncieron el ceño, bajaron la cabeza y se agitaron incómodos. Algunos de ellos abandonaron la plaza jurando que nunca más responderían al llamado del Buda.

“No tengo suficiente para mi familia y mis sirvientes”, dijo un hombre rico, mintiendo.

“El que es pobre es así porque es un hombre perezoso”, dijo otro, con desprecio. Cada uno es responsable de su propio destino. Si alguien no tiene nada para comer es porque no trabajó lo suficiente y no creó reservas, como nosotros “.

“Hay demasiadas personas pobres”, agregó otro. No podemos cuidar a todos. Déjelos buscar ayuda en otro lado “.

Se hizo el silencio en la plaza. El Buda bajó los ojos. Su corazón se había encogido ante la inconsciencia de esos hombres. Desanimado porque ninguno de los ricos se había ofrecido para aliviar las dificultades de los necesitados, el Buda preguntó por última vez, en un susurro:

“¿No hay nadie aquí dispuesto a donar algo de comida para que los niños de los barrios más pobres no mueran de hambre?”

El silencio lastimó sus oídos.

Entonces, de repente, una pequeña voz habló en medio de la multitud.

“Estoy dispuesta, Señor Buda”.

Una niña, de no más de siete años, se asomó a través de la ropa de los más ricos. Era hija de un comerciante, que había intentado en vano impedir que hablara.

“Mi nombre es Supriya“, dijo la niña, “y tengo un tazón en el que puedo recoger comida para los que tienen hambre”.

El rostro de Buda se iluminó de alegría.

“¡Oh, pequeña! Tu gesto ha restaurado mi esperanza en el corazón humano. Pero, ¿cómo vas a hacer todo esto tú sola?”

“¡Oh no, Señor Buda, no estoy sola!”, dijo la niña. Estoy seguro de que mi padre, mi madre y mis hermanos y hermanas me ayudarán. Iré de casa en casa con mi cuenco pidiendo comida para los pobres, y estoy seguro de que nadie me cerrará la puerta “.

La incomodidad entre los más ricos se hizo evidente. La niña, con su generosidad y compromiso, los había avergonzado. Muchos de ellos se sintieron apenados.

“Creo que tengo un par de sacos de arroz en mi almacén”, dijo el padre de la niña, alzando la voz sin atreverse a levantar los ojos.

“Ahora recuerdo que una vez dejé un suministro de verduras secas en un antiguo granero para situaciones como esta”, dijo un hombre de la casta más alta.

“Lamento haber sido tan malo”, dijo otro, abriéndose. “No debería haber olvidado que mi padre también tenía hambre una vez. Supriya, cuenta conmigo para ayudarte”.

Esa tarde, Supriya comenzó su viaje a través de los barrios más ricos, yendo de casa en casa, pidiendo que su plato se llenara de comida. Después de que se corrió la voz de lo que sucedió en la plaza, nadie pudo negarse a darle arroz, leche, frutas o verduras.

Al día siguiente, otros niños de barrios ricos se unieron a Supriya con sus propios cuencos. Junto con los discípulos de Buda y el mismo Buda, formaron un pequeño ejército de compasión.

Durante muchas semanas, Supriya recolectó comida de los barrios ricos y la llevó a los barrios más hambrientos, caminando de un lado a otro de la ciudad. De vez en cuando, agotada por el esfuerzo de tantos días, la niña se dormía bajo el gran árbol de higuera que estaba al lado del templo. Y, cuando despertaba, siempre encontraba que la gente había llenado su cuenco y había dejado otras provisiones en sacos y frascos para distribuir entre los pobres.

“A veces, un corazón tierno puede ablandar miles o millones de corazones duros”, comentó el Buda a sus discípulos, “y ese corazón tierno puede ocultarse en cualquier lugar”.

Por Claudia Gómez

