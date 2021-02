LaPeorMamá. Mi hijo el político

Estuvimos todos pendientes de lo que iba a pasar con Trump. Y mi hijo de 8 años (#minispeedy), no fue la excepción

A nadie le pasaron desapercibidas las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos ¿o sí? Fueron muy sonadas. Estuvimos todos pendientes de lo que iba a pasar con Trump. Y mi hijo de 8 años (#minispeedy), no fue la excepción.

Durante 4 días, desde que fueron las votaciones y hasta que se anunció al ganador; el mundo estuvo pendiente de los resultados pues todos queríamos saber si Trump seguiría o no en la Casa Blanca.

No les voy a mentir, a mí la política no me gusta, no me interesa. Sí, sí. Ya sé que es importante y que debo estar enterada y pues digamos que estoy medio enterada de lo más importante, pero sí estuve muy atenta al resultado pues yo quería que Trump perdiera.

#Minispeedy fue el más interesado de la familia en todo el proceso. Que si porque había elecciones, que quien era Biden, que si tenía buenas propuestas.

En serio no sé de donde sacó el interés.

En la casa, a veces ponemos las noticias por las mañanas, pero generalmente las termino quitando porque hay puras tragedias y situaciones que los niños no tienen por qué ver. Pero quiero suponer que en los momentos en que sí veía las noticias, #minsipeedy se enteró de todo el teje y maneje de las elecciones.

Desde el 3 de noviembre que fueron las elecciones estuvo pendientísimo de los avances de los resultados, sabía cuantos estados tenía que ganar Trump para alcanzar a Biden o si ya o había por donde, en fin no soltaba los resultados.

El día que anunciaron que Biden había ganado, estábamos en la sala de espera del aeropuerto para irnos de vacaciones y hubieran visto los gritos de felicidad que pegó cuando vio en la televisión que Biden había ganado.

¡Por fin! Ya ganó Biden y Trump se va de la Casa Blanca.- dijo.

No, no entiendo por qué carambas le importaba. Pero estaba muy feliz.

Y no les digo como se puso cuando empezaron a cuestionar los resultados.

Pero ¿cómo puede ser? Si ya vio que perdió. ¿Por qué dice que fraude? ¿Qué no sabe perder?

Y así transcurrieron los meses hasta que se acercaba el cambio de poder.

Mamá. ¿Ya viste que Trump no va a ir cuando Biden asuma la presidencia? Que mal perdedor ¿no?

Bueno, no está conforme con los resultados. Es su forma de protestar. Supongo.

Y ¡tómala que sucede la toma del Capitolio!

Esto es demasiado. ¿Por qué la gente hace esas cosas? Y aquel que les aplaude. Que bueno que ya se va.

Creo que cuando vio la ceremonia de Biden casi llora de la emoción. Bueno yo también la verdad, estuvo muy emotiva.

Por fin llegó alguien que va a hacer algo por los migrantes y el medio ambiente. – Dijo #minispeedy. – Ya era hora.

¿Qué les puedo decir? El chamaco tiene sus opiniones bien puestas. Un día les cuento de sus opiniones sobre nuestro gobierno.

Solo como ejercicio, pregúntenles a sus hijos que opinan sobre los políticos. Se van a sorprender de las respuestas.

Gracias por leer

#LaPeorMamá