Gabriela Saavedra ofrecerá curso de fotografía a través de internet

La fotógrafa Gabriela Saavedra ofrecerá este 07 de julio una Masterclass de fotografía, vía internet debido a la pandemia de COVID-19.

Sobre este curso de fotografía, la propia Saavedra habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga, donde reveló los detalles del mismo además de invitar a todos a participar en él.

Entonces ha sido un proceso bastante complicado porque no es lo mismo dar una clase en vivo que en línea, pero se me ocurrió dar una clase de retrato que fuera muy dinámica, muy activa, que fueran cuatro clases en las que les voy a enseñar a retratar y retratarse, obviamente, y pues la idea es que sea un curso en línea, rápido, a precio de COVID-19, es decir, baratísimo y con él quiero compartir lo que llevo aprendiendo desde hace más de 30 años retratando gente, celebridades y artistas”, dijo.

Acerca de qué es lo que aprenderán los participantes, la fotógrafa indicó:

Saavedra explicó la modalidad del curso así como su temática, además, aseguró que los participantes recibirán retroalimentación.

“El curso empieza mañana. Tenemos dos horarios; uno en la mañana, que es de 11 a 1, y otro en la tarde, que es de 6 a 8 de la noche.

La idea es conectarse en línea. El curso tiene un costo de 980 pesos, son cuatro clases, cada clase dura dos horas.

Si por alguna razón no se pueden conectar ya sea a las 11 de la mañana o las 6 de la tarde, la puedo enviar y listo. La idea es dar la clase en línea, y voy a dejar diferentes trabajos, después la gente me los va a enviar, porque queremos una retroalimentación pero queremos las dos horas específicamente para dar la clase. Llevo tres meses preparando esta clase en línea y estoy muy emocionada de poder compartir todo lo que he aprendido. He pasado por todos los problemas habidos y por haber y espero poder compartirlo con toda la gente”, afirmó.