En 50 años, un tercio de la población vivirá con calor similar al del Sahara

Una investigación señala que por el aumento de la temperatura, en México se verán afectadas 14.8 millones de personas

Un estudio de investigadores de Europa, Estados Unidos y China señala que retrasar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocará en cincuenta años, en algunas zonas del planeta -donde vive un tercio de la población mundial-, temperaturas como las más calientes del Sahara.

La investigación que se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences sostiene que el calentamiento de esas zonas producirá migraciones climáticas de más de 3 mil 500 millones de personas, principalmente de Asia, África y Latinoamérica, según un comunicado.

El informe, que se conoce cuando millones de personas se encuentran confinadas para evitar la propagación del COVID-19, es una “dura advertencia” de que de continuar con el nivel de emisiones GEI supondrá un “creciente riesgo de nuevas crisis sin precedentes, según el equipo internacional de arqueólogos, científicos del clima y ecologistas.

Los países más afectados, según el estudio, serían India con mil 200 millones de personas que vivirían en áreas tan calurosas como el Sahara, Nigeria (485 millones), Pakistán, Indonesia y Sudán (100 millones cada uno).

En Latinoamérica, Brasil figura en el puesto 22 de países afectados por el calentamiento con 27.3 millones de personas, seguido por Colombia (24.25 millones), Venezuela (22.04 millones), México (14.8 millones) o Guatemala (9 millones).

Albania, en el puesto 104 de 246 del listado, es el primer país ubicado en Europa que figura entre los que sufrirán las consecuencias de las altas temperaturas si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), seguido varios puestos más abajo de Boznia Herzegovina, Bulgaria.

Según la investigación, las poblaciones están concentradas en gran medida en bandas climáticas estrechas, con la mayoría de las personas viviendo en lugares donde la temperatura media anual es de unos 11-15 grados centígrados (52-59 Farenheit) y un número menor de personas donde la temperatura media es de unos 20-25 grados (68-77 F).

Los seres humanos, a pesar de todas las innovaciones y migraciones, “han vivido en su mayoría en estas situaciones climáticas durante varios miles de años”.

“Este sorprendente y constante nicho climático probablemente representa limitaciones fundamentales en cuanto a lo que los humanos necesitamos para sobrevivir y prosperar”, señala el profesor Marten Scheffer de la Universidad de Wageningen (Países Bajos), quien coordinó la investigación con su colega chino Xu Chi, de la Universidad de Nanjing.

Con información de EFE