Dolencias cardiacas se mantienen como principal causa de muerte en el mundo

Las dolencias cardiacas siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo, representando una de cada seis muertes globales, señala un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que también muestra una gran reducción de las muertes por enfermedades contagiosas en veinte años.

Pese al impacto de pandemias como el COVID-19 -aún no reflejado del todo en el estudio, pues sus últimas cifras completas son de 2019- siete de cada diez muertes en el planeta se deben a enfermedades no contagiosas, cuando en 2000 solo eran cuatro de cada diez.

Ranking #1 in the top 🔟 causes of death, heart disease is now killing more people than ever before, increasing from more than 2 million since 2000, to nearly 9 million in 2019.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 9, 2020