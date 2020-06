Desarrollan plataforma de apoyo para la salud emocional ante COVID-19

Un equipo de estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) en Colima, desarrolló la plataforma web Affectus.live, enfocada en salud emocional

Como solución a problemas sociales por la alerta sanitaria, un equipo de estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) en Colima, desarrolló la plataforma web Affectus.live, enfocada en salud emocional, como apoyo a la investigación científica y a personas que necesitan atención psicológica a causa del COVID-19.

En aislamiento en casa por la pandemia, los jóvenes innovadores de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, crearon la página de internet para consulta de investigadores y expertos en salud pública, además de la población en general.

A propósito de la herramienta de comunicación virtual, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, expresó que una lección del COVID-19 es la oportunidad para aprovechar el potencial de las tecnologías emergentes en la educación a distancia de excelencia.

Agregó que durante la pandemia el Tecnológico Nacional de México ha demostrado que es una potencia educativa con alto sentido de responsabilidad social, y reconoció a los investigadores y estudiantes que están en casa desarrollando soluciones tecnológicas para responder a problemas sociales y económicos.

Respecto de esta solución tecnológica, el director general del TecNM, Enrique Fernández Fassnacht, felicitó a los creadores de la plataforma para atender la salud emocional de la gente y señaló que el compromiso de la comunidad tecnológica se traduce en generar soluciones en favor de la sociedad.

En la plataforma Affectus participan 21 estudiantes, varios egresados e investigadores de la misma carrera y de otros países como España, Brasil, Francia e Italia.

El proyecto se desarrolla como parte de la asignatura de Minería de Datos, que imparte la docente Rosa de Guadalupe Cano Anguiano, con el apoyo de los miembros del Cuerpo Académico Ateneo.

José Antonio Orozco Serrano, integrante del equipo, explicó que el propósito de Affectus es compartir con la comunidad científica los hallazgos sobre las emociones expresadas por personas de diferentes países, a través de las cuentas oficiales de FB de la OMS del sector salud en cada país, con respecto a notas emitidas sobre el COVID-19.

Sin embargo, agregó, el objetivo va más allá: servir de enlace entre terapeutas, técnicos, especialistas y profesionales dispuestos a brindar apoyo emocional gratuito a personas que, de alguna manera, han visto afectada su estabilidad emocional a consecuencia de la pandemia.

Explicó que, al iniciar las clases en línea debido a la contingencia, los estudiantes de la clase de Minería de Datos, motivados por su maestra, acordaron hacer un análisis de sentimientos a gran escala con base en la información, creciendo en alcance, participantes y trascendencia.

Así fue como la información de cinco países, 21 instituciones, más de tres mil publicaciones y casi cuatro millones de comentarios de usuarios de Facebook, se analiza por investigadores y especialistas interesados en el tema.

Además, la plataforma ofrece acceso a una amplia variedad de servicios que pueden mejorar el estado anímico y emocional de los usuarios, tales como: terapias en línea, cursos, asesorías, música, ejercicios y muchos otros recursos digitales, todo completamente gratis, con lo cual podrán enfrentar la pandemia con mayor control sobre sus emociones.

Affectus ha sido para sus creadores, una oportunidad de crecimiento cualitativo en lo académico y en lo personal, afirmó Brandon Itzcóatl Pérez Sandoval, estudiante del décimo semestre de Ingeniería en Sistemas, quien dijo sentirse afortunado de tener la oportunidad de participar en este proyecto.

Para Gabriela Edith Salinas Sánchez, alumna del mismo grupo, Affectus es un proyecto motivante y sensible, que le permitió conocer de primera mano, los sentimientos vividos en sociedades de otros países por el COVID-19, como en Francia.

Finalmente, Karina Susana Álvarez Lino, otra integrante del equipo, señaló que el proyecto la ayudó a conocer más sobre el manejo de herramientas de Minería de Datos y al análisis de la información obtenida, lo que significó una ganancia en sus conocimientos.

“Pero lo que valoro más, y por lo que me siento privilegiada, es porque me permitió aprovechar el tiempo de la cuarentena en algo valioso y productivo: ayudar a comprender cómo se sienten las personas ante la pandemia y cómo apoyarlas, no solo en México, sino en varios países”, concluyó.

Con información de López-Dóriga Digital