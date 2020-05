COVID-19 se puede contagiar por conversar en espacios cerrados, señala estudio

Una persona portadora del COVID-19 podría contagiar a otras personas por medio de una conversación en espacios cerrados

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences concluyó que mantener un diálogo en un espacio cerrado conlleva un “riesgo sustancial” de contagiar el COVID-19.

Los científicos señalaron que un minuto de conversación generaría unas mil gotas cargadas con el virus SARS-CoV-2, que se pueden mantener suspendidas en el aire de ocho a 14 minutos.

Para este estudio, encabezado por Philip Anfinrud, investigador en el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, los científicos emplearon un láser de alta sensibilidad para detectar las gotas de saliva producidas al hablar.

Los investigadores detectaron que se producían entre mil y 10 mil gotas por segundo durante una conversación, muchas de ellas de apenas 10 a 100 micrómetros (una milésima parte de un milímetro), que pueden permanecer en el aire durante al menos ocho segundos.

Los experimentos revelaron además que el uso de un cubrebocas impedía la dispersión de dichas partículas.

Aquí, hemos hecho estimaciones cuantitativas para el número y tamaño de las partículas que permanecen suspendidas en el aire”, comentaron los autores del estudio.

Con base en la estimación de que la saliva de una persona portadora del SARS-CoV-2 contiene alrededor de siete millones de copias del virus por mililitro, los científicos concluyeron que un minuto de diálogo puede generar más de mil gotas cargadas con el virus, que pueden permanecer en un espacio cerrado hasta 14 minutos.

Por lo anterior, se concluyó que una conversación normal en un espacio cerrado puede provocar el contagio del COVID-19.

