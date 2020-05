COVID-19 puede invadir el corazón, intestinos, vasos sanguíneos, riñones y cerebro

El COVID-19 sigue siendo un enigma para los especialistas, pues no solo daña los pulmones de manera inesperada, sino que también puede invadir todo el cuepo humano

La respuesta generalizada para tratar al COVID-19 se ha basado en la idea de que es una enfermedad pulmonar, sin embargo este nuevo coronavirus es capaz de invadir el corazón, los intestinos, vasos sanguíneos, riñones y el cerebro, así lo señala una investigación de Wired que presentamos a continuación.

Simon Ashworth, especialista en cuidados intensivos desde 1996, sabía qué esperar cuando la pandemia de COVID-19 llegó a Londres. Ha trabajado como consultor en el hospital St. Mary’s en Paddington durante casi 20 años.

Ashworth había visto informes de China e Italia y se estaba preparando para tratar a pacientes graves de COVID-19 que incluso habían desarrollado una complicación letal: síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una afección en la que los pulmones crecen tan inflamados que los órganos vitales están lentamente necesitados de oxígeno. De los que desarrollan SDRA, alrededor de un tercio muere.

El especialista londinense estaba acostumbrado a tratar a estos pacientes en su unidad de cuidados intensivos. Explica que los alvéolos microscópicos en sus pulmones se llenan de “queso” (glóbulos blancos, moco y trozos de pulmón muerto) y se vuelven rígidos y fibrosos.

El paciente comienza a ahogarse. Para mantenerlos respirando, introduce un tubo en sus vías respiratorias y bombea aire a sus pulmones mecánicamente. Pero la ventilación de pacientes con SDRA es un acto de alta tensión. Poca presión y los pulmones no se inflarán; demasiada los puede dañar aún más.

Esto es lo que Ashworth esperaba cuando intubó a sus primeros pacientes con COVID-19. Sin embargo, para su sorpresa, sus pulmones no eran como los de los pacientes con SDRA. Se estiraron fácilmente. No requerían la alta presión necesaria para inflar un pulmón con un SDRA típico. “Podrían tener pulmones rígidos“, dice. “Es la vía común final a medida que empeora y empeora, los pulmones se consolidan, dañan e inflaman. Pero ese no era el punto de partida”.

Aún más extraño, mientras que un paciente con SDRA típico puede estar inconsciente o tener dificultades para respirar, los pacientes de COVID-19 en la sala de Ashworth a menudo parecen estar normales.

Los médicos de todo el mundo informaron que los pacientes que llegan al hospital respiran bien y mantienen conversaciones normalmente a pesar de tener niveles de oxígeno catastróficamente bajos en sus glóbulos rojos, un fenómeno conocido como hipoxia silenciosa.

El COVID-19 ha confundido las expectativas de los médicos. Los pacientes sufren de una sorprendente variedad de complicaciones. Orinan sangre, se quejan de acidez estomacal y pierden el sentido del olfato y el gusto.

Un hombre de 56 años en un hospital de Beijing desarrolló inflamación cerebral; su rostro comenzó a temblar y tuvo hipo sin control.

Una mujer de 71 años, que regresó a los Estados Unidos desde Egipto, desarrolló dolor de espalda, vómitos y diarrea con sangre. Solo en su cuarto día en el hospital comenzó a toser, y posteriormente se descubrió que tenía COVID-19.

Un neurocirujano del Sistema de Salud Mount Sinai en Nueva York trató a cinco pacientes con accidentes cerebrovasculares repentinos. Todos tenían menos de 50 años y presentaban síntomas leves de COVID-19 o ningún síntoma.

Ashworth ha visto cuerpos con coágulos de sangre y pacientes con ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal.

“Creo que en el discurso científico y político que tuvo lugar, hubo un fracaso para reconocer que simplemente no sabemos mucho sobre esta enfermedad“, dice Ashworth. “Todo el mundo dijo: ‘bueno, esto es solo SDRA y es viral’ y, de hecho, lo que tenemos es una enfermedad, que si cuatro millones de personas no la tuvieran, sería fascinante. Es fascinante. Es una enfermedad fascinante. Está creando vías para la investigación que probablemente nos ayudarán a tratar cosas como la gripe. Hace todo tipo de cosas en las que nunca antes habíamos pensado”.

Para la mayoría de las personas, el COVID-19 se manifiesta de manera leve con un poco de fiebre y tos seca. Pero para un pequeño número de pacientes que se enferman gravemente, alrededor del seis por ciento de los casos confirmados, se transforma en una condición terriblemente letal. En el Reino Unido, un tercio de los pacientes hospitalizados con la enfermedad terminan muertos.

Para los médicos que lo tratan en esta etapa avanzada, el COVID-19 es un enigma. No solo daña los pulmones de manera inesperada, sino que también puede invadir el corazón, intestinos, vasos sanguíneos, riñones y el cerebro.

“Hemos regresado al virus como punto de partida y reconocemos que desencadena toda una serie de procesos diferentes”, dice Ashworth y afirma que si el VIH es el arquetipo de una enfermedad compleja, el “COVID-19 no está lejos”.

Con información de Wired