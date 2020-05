Confinamiento puede provocar Síndrome del Reposo Prolongado

El Síndrome del Reposo Prolongado, debido al confinamiento y a la falta de actividad física, puede provocar la sensación de estar cansado y débil

El Síndrome del Reposo Prolongado, debido a los varios días de confinamiento y a la falta de actividad física, puede provocar a quien lo presenta la sensación de estar cansado y débil, pero esto no significa que se tenga COVID-19.

“Lo único que me muevo es como del sillón a la cocina, de la cocina al sillón, estás en casa todo el tiempo, me empecé a fatigar y me espanté, dije: ay, ya me dio algo”, señaló Alma González para Noticieros Televisa.

Alma creyó que se había contagiado de COVID-19, pero en realidad solo presentaba el Síndrome de Reposo Prolongado, un padecimiento que puede presentarse tanto en personas sanas que llevan días en confinamiento, como en personas que permanecieron inmovilizadas por hospitalización.

“La disminución de la actividad física, o la permanencia prolongada en cama. Va a hacer que se disminuya la masa muscular entre 1.5 y 2 por ciento al día, durante las primeras 2 o 3 semanas de reposo, si de plano no se movieron, atrofia muscular”, explicó Cristina Toral Espinosa, fisioterapeuta del Hospital Juárez de México.

El Síndrome del Reposo Prolongado afecta el sistema músculo-esquelético y si no se previene o atiende oportunamente, puede generar problemas a nivel sistémico.

“Aparición de neumonías, desde trombosis venosa profunda, lesiones cutáneas, y nos va a afectar internamente en nuestro sistema respiratorio, y también ya está muy comprobado que también a nuestro sistema cardiovascular”, señaló la fisioterapeuta Cristina Toral.

Ana Lizbeth Huacuja, fisioterapeuta del Hospital Juárez de México, recomendó realizar desde casa “movimientos de brazos, subimos, bajamos, abrimos hacia los lados, cerramos hacia el pecho, círculos de hombros y lo que son muñecas”.

Además se recomienda realizar al menos 30 minutos al día de ejercicios de bajo impacto, que no aceleren demasiado el ritmo cardiaco, para fortalecer el sistema inmune.

Con información de Noticieros Televisa