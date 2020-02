Comer menos retrasa el envejecimiento, revela estudio

Un estudio realizado en ratas mostró que reducir la cantidad de calorías ingeridas diariamente ayuda a evitar problemas como el envejecimiento celular

De acuerdo con un estudio del Instituto Salk, de La Jolla, California, comer menos retrasa el envejecimiento.

Así lo revelaron los datos obtenidos que apuntan a que reducir las calorías que se ingieren a diario mejora el sistema inmunológico, reduce la inflamación en el cuerpo, retrasa las enfermedades que aparecen con la edad y, en general ayudan a tener una vida más larga con mayor salud.

Este trabajo explica el efecto que tiene ingerir un tercio menos de la cantidad de comida normal e “identifica gran cantidad de características asociadas a la edad y que se evitan con la restricción calórica a nivel molecular, celular, tisular y del organismo. Entre ellas, se incluye la senescencia o envejecimiento celular, el agotamiento de células madre, el capital para la regeneración de los tejidos, la inflamación crónica y la comunicación aberrante entre células”, reveló para el diario El Mundo Juan Carlos Izpisúa, colaborador de dicho estudio.

En la investigación se analizaron, mediante una tecnología de secuencia genética, más de 168 mil células de 40 tipos distintos de ratas mismas que fueron dividas en dos grupos, uno se sometió a una reducción de la cantidad de calorías que ingerían y el otro no.

Después se observó lo que les ocurría a cada una de ellas comparando el estado de sus células al inicio y al final del estudio.

Conforme pasó el tiempo, las ratas que no siguieron una dieta restringida experimentaron cambios en diversos órganos, lo que no ocurrió con aquellas que se sometieron a un régimen alimenticio, cuya composición celular no tuvo variaciones.

De acuerdo con los especialistas involucrados en la investigación, este análisis podría ayudar a desarrollar medicamentos que permitan emular los efectos de la restricción calórica, sin que las personas pasen hambre.

Con información de El Mundo