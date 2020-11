No siempre se tiene la suerte de conocerlos, pero cuando aparecen, se vuelven fuente de inspiración y más si son mujeres

La recompensa del joven científico es la excitación y emoción que se siente al ser la primera persona en la historia en ver o entender una cosa nueva. Nada puede compararse a esa experiencia…

La recompensa del viejo científico es la sensación de haber visto evolucionar un boceto hasta convertirse en un paisaje magistral.

Cecilia Payne-Gaposchkin

Sigue sorprendiéndome que de pronto despierto y encuentro algo que me llama para escribir. Hoy me ha vuelto a pasar lo mismo. De pronto surge la pregunta: ¿quién descubrió de qué están hechas las estrellas? Y justo en ese momento comienza un movimiento; es algo difícil de explicar. Comienza un picor en el cuerpo, comienzo a necesitar más aire y de pronto ya no estoy.

Aparezco en Radcliff Collage en Cambridge Massachusetts. Lo sé porque lo dice una piedra labrada frente a mí. Las vestimentas me dicen que estoy en los veintes y no veo casi mujeres en el campus. Suena una campana y muchos van hacia el salón de actos múltiples. Corro tras ellos y subo las escaleras del edificio. No cabe un alma. Está lleno de estudiantes, maestros, y hay gran revuelo. Todos callan, el decano del departamento de Astronomía entra, con su toga, se para en frente del público y comienza con un discurso largo y aburrido.

Yo estoy atenta, pero después de 45 minutos comienzo a estar inquieta. Bostezo con delicadeza, trato de mantener los ojos abiertos y justo cuando estoy a punto de dormirme, de pronto comienza hablar de un reconocimiento que la universidad otorga a la tesis doctoral mas brillante del departamento de ciencias y que es sobre astronomía. Stellar Atmospheres: a contribution to the observational study of high temperature in the reversing layes of the stars.

El decano menciona el nombre de Cecilia Payne-Gaposchkin y entonces yo de inmediato dejo el cansancio y comienzo a escuchar con más atención. Cabe mencionar que este reconocimiento se dio muchos años después de que presentara su doctorado, pues lo termino en 1925 y estamos en 1938. El nombre de astrónoma; nunca había sido postulado para una mujer.

Para ser una mujer delgada, tiene rostro sereno. Es hermosa; y se yergue con gran elegancia, sonriendo. El orgullo en sus ojos irradia un estado de embelesamiento y todos los que estábamos ahí, de pronto nos dimos cuenta.

No sólo descubrió de qué está hecho el universo, sino que también descubrió de qué está hecho el sol. Lo más triste es que Henry Norris Russell, un compañero astrónomo suyo, es al que generalmente se le dan los créditos por descubrir que la composición del sol es diferente de la Tierra.

Él hizo la publicación de este descubrimiento cuatro años más tarde que ella, aunque él le pidió que no lo publicara. Ella es la razón por la que básicamente sabemos algo acerca de estrellas variables (estrellas cuyo brillo como se ve de la tierra fluctúa). Literalmente todos los demás estudios sobre estrellas variables se basan en su trabajo.

Desde luego que se casó y fue madre. Difícil tarea eso de estar en dos mundos que parecen no se tocan: la ciencia y la vida cotidiana. A veces se perciben divorciadas, ajenos el uno al otro.

La ceremonia termina. Se van levantando de las butacas y yo sé que ya me toca regresar. Poder conocer a seres extraordinarios de esos que cambian la historia, mirarlos de cerca y honrar su paso por el mundo es algo extraordinario.

No siempre se tiene la suerte de conocerlos, pero cuando aparecen, se vuelven fuente de inspiración y más si son mujeres, porque para llegar a hacer lo que fueron, atravesaron todo tipo de peripecias, y quizá lo que las distingue es que nunca cejaron, no abandonaron sus sueños, pese a que todo estaba en su contra.

Por Claudia Gómez

