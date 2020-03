Bill Gates responde 31 preguntas sobre el COVID-19

Bill Gates compartió una transcripción de 31 preguntas que respondió en Reddit relacionadas con la crisis provocada por el COVID-19

Bill Gates, magnate cofundador del gigante tecnológico Microsoft, realizó una sesión de preguntas en Reddit, en la que usuarios cuestionaron al empresario sobre la pandemia del coronavirus “y lo que podemos hacer para prevenir la próxima”.

Por medio de su blog personal, el filántropo compartió una transcripción de todas las preguntas a las que pudo responder.

“Compartiré más sobre el COVID-19 aquí en el Gates Notes y en mis canales sociales. Mientras tanto, ¡manténganse saludables y sigan lavándose las manos!”, escribió el empresario.

Aquí una transcripción en español de las preguntas que respondió Bill Gates en Reddit.

¿Qué le preocupa más de la crisis actual? ¿Qué le da más esperanza?

La fase actual (de coronavirus) tiene muchos casos en países ricos. Con las acciones correctas, incluidas la realización de pruebas y el distanciamiento social (lo que yo llamo “cierre”) dentro de 2-3 meses, los países ricos deberían haber evitado los altos niveles de infección. Me preocupa todo el daño económico, pero aún peor será cómo afectará esto a los países en desarrollo que no pueden hacer el distanciamiento social de la misma manera que los países ricos y cuya capacidad hospitalaria es mucho menor.

¿Puede explicar brevemente qué pueden hacer la mayoría de los estadounidenses para ayudar a otros estadounidenses en este momento de crisis?

Una gran medida es seguir la recomendación de “cierre” en la comunidad para que la tasa de infección disminuya drásticamente y nos permita volver a la normalidad lo antes posible. Algunas personas, como los trabajadores de la salud, realizarán un trabajo heroico y debemos apoyarlos. Necesitamos mantener la calma a pesar de que esta es una situación sin precedentes.

¿Existe alguna posibilidad de que el plazo de 18 meses para el desarrollo de una vacuna se pueda acortar y en qué medida?

Esta es una gran pregunta. Hay más de seis esfuerzos diferentes para hacer una vacuna. Algunos usan una nuevo método llamado ARN que no está probado. Tendremos que construir mucha infraestructura para los diferentes métodos sabiendo que algunos de ellos no funcionarán. Necesitaremos literalmente miles de millones de vacunas para proteger al todo el mundo. Las vacunas requieren de ensayos para asegurarse de que sean seguras y efectivas. Algunas vacunas como la de la gripe no son para los ancianos.

Las primeras vacunas que recibamos irán a trabajadores de la salud y empleados críticos. Esto podría suceder antes de los 18 meses si todo va bien, pero nosotros, el Dr. (Anthony) Fauci y otros, tenemos cuidado de no prometer esto cuando no estamos seguros. El trabajo va a toda velocidad.

También me gustaría preguntar lo mismo, pero con respecto a la línea de tiempo para un tratamiento efectivo.

Un tratamiento podría estar disponible mucho antes de una vacuna. Idealmente, esto reduciría la cantidad de personas que necesitan cuidados intensivos, incluidos los respiradores. La Fundación (Fundación Bill y Melinda Gates) ha organizado un acelerador terapéutico para analizar todas las ideas más prometedoras y poner en juego todas las capacidades de la industria. Así que espero que algo salga de esto. Podría ser un antiviral, anticuerpos u otra cosa.

Una idea que se está explorando es usar la sangre (plasma) de las personas que se recuperan. Esto puede tener anticuerpos para proteger a las personas. Si funciona, sería la forma más rápida de proteger a los trabajadores de la salud y a los pacientes con enfermedades graves.

Como educador, ¿qué puedo hacer por mis alumnos, especialmente por los de bajos ingresos que no tienen acceso a la tecnología durante este tiempo? He tratado de enviar correos electrónicos tranquilizadores (incluidas fotos de gatos), pero me preocupa el impacto educativo, así como el impacto a largo plazo en el bienestar de mis alumnos.

Es un gran problema que las escuelas cierren durante los próximos meses. Estoy impresionado por los métodos creativos que muchos maestros están desarrollando para enseñar de forma remota. (Si usted es un maestro que lee esto, gracias por el trabajo que está haciendo). Pero sé que no todos están preparados para enseñar de forma remota. Existen muchos buenos recursos en línea, como Khan Academy, CommonLit, Illustrative Mathematics, Zearn y Scholastic. Comcast y otros proveedores de conectividad a internet están haciendo programas especiales para ayudar con el acceso. Microsoft y otros están trabajando para sacar computadoras, pero la cadena de suministro está bastante limitada. Desafortunadamente, los estudiantes de bajos ingresos se verán más afectados por la situación que otros, por lo que necesitamos ayudar de cualquier manera que podamos.

¿Qué opinas sobre la respuesta de China al brote? ¿Cómo calificaría su respuesta en una escala del 1 al 10?

Después del 23 de enero, cuando se dieron cuenta de lo grave que era, hicieron un fuerte aislamiento social que marcó una gran diferencia. Por supuesto, ese aislamiento creó muchas dificultades para las personas involucradas, pero pudieron detener la propagación de casos. Otros países lo harán de manera algo diferente, pero una combinación de relizar pruebas y aislamiento social claramente funciona y eso es todo lo que tendremos hasta que recibamos una vacuna.

En su opinión, después de que esta pandemia llegue a su fin, por mucho tiempo que sea, ¿cuál debería ser el primer paso que como comunidad global tomemos para estar mejor preparados para la próxima pandemia?

La charla TED que hice en 2015 tocó ese tema. Necesitamos tener la capacidad de escalar diagnósticos, medicamentos y vacunas rápidamente. Las tecnologías existen para hacerlo bien si se realizan las inversiones adecuadas. Los países pueden trabajar juntos en esto. Creamos CEPI = Coalition for Epidemic Preparedness Innovation que trabajó un poco en vacunas pero que necesita ser financiado a un nivel superior para tener la capacidad de fabricación

¿Por qué crees que la mayoría de los gobiernos mundiales no estaban preparados si tú y otros expertos advirtieron sobre eventos como este?

Nadie podía predecir cuál era la posibilidad de que surgiera un nuevo virus. Sin embargo, sabíamos que sucedería en algún momento con la gripe o algún otro virus respiratorio. Casi no hubo financiación. La creación de CEPI, que fue financiada por nuestra fundación, Wellcome, Noruega, Japón, Alemania y el Reino Unido, fue un paso, pero muy pequeño en comparación con lo que debería haber sucedido. Nos preparamos para posibles guerras e incendios y ahora debemos prepararnos para epidemias que se aborden con la misma seriedad. La buena noticia es que nuestras herramientas biológicas, que incluyen nuevas formas de hacer diagnósticos, terapias y vacunas, permiten tener un sistema de respuesta sólido para las epidemias causadas naturalmente.

Vivo en Seattle, como tú, y parece que nuestras pruebas realizadas no han aumentado. Nuestro número de casos confirmados está comenzando a retrasarse respecto de otros estados. ¿A qué crees que se deba? ¿Distancia social efectiva o falta de pruebas?

La realización de pruebas en los Estados Unidos aún no están organizadas. En las próximas semanas espero que el gobierno arregle esto al tener un sitio web al que pueda ir para averiguar sobre pruebas caseras y sitios de pruebas. Las cosas están un poco confusas en este momento. En Seattle, la Universidad de Washington está proporcionando miles de pruebas por día, pero nadie está conectado a un sistema de seguimiento nacional.

Siempre que haya una prueba positiva, debe notificarse para comprender dónde está la enfermedad y si necesitamos fortalecer el distanciamiento social. Corea del Sur hizo un gran trabajo al respecto, incluido el seguimiento de contactos digitales.

Leí el informe del Equipo de Respuesta al COVID-19 del Imperial College, así como esta explicación en un contexto histórico. Esencialmente dice que por no hacer nada, 4 millones de estadounidenses morirán. A través de la estrategia de mitigación, es decir. distanciamiento social y “aplanamiento de la curva”: dice que 1.1-2 millones de estadounidenses morirán. Sin embargo, también dice que la estrategia de supresión, o “cerrar todo durante 18 meses”, provocará la muerte de solo unos pocos miles de personas.

¿Está de acuerdo con estos números y, de ser así, hay alguna excusa para no emitir inmediatamente cuarentena para todo el país?

Afortunadamente, parece que los parámetros utilizados en ese modelo fueron demasiado negativos. La experiencia en China es la información más crítica que tenemos. Hicieron su “cierre” y pudieron reducir el número de casos. Están probando varias medidas, por lo que ven rebotes inmediatos y hasta ahora no ha habido muchos. Evitaron la infección generalizada. El modelo del Imperial College no coincide con esta experiencia. Los modelos son tan buenos como los supuestos que se les ponen. La gente está trabajando en modelos que coinciden con lo que estamos viendo más de cerca y se convertirán en una herramienta clave. Un grupo llamado Institute for Disease Modeling que yo financio es uno de los grupos que trabajan en esto.

Los estándares de prueba de COVID-19 parecen extremadamente injustos en favor de los ricos y famosos. Las pruebas están haciéndose a personas como deportistas profesionales, incluso sin presentar ningún síntoma. No estoy hablando de trabajadores de la salud o personas en trabajos esenciales, estoy hablando de actores, actrices, deportistas, etc. Por otro lado, la guía de Kaiser en Washington es que debe tener fiebre de 101.5 (Fahrenheit) y falta de aliento grave o tos fuerte, e incluso los resultados de las pruebas tardan 5 días o más.

¿Cómo es que, incluso con algo como las pruebas de COVID-19, que se supone que debe administrar el gobierno, los ricos y famosos reciben un tratamiento especial? ¿Hay una gran cantidad de pruebas reservadas para “personas importantes”? ¿No es hipócrita que se les diga a todos los demás que deben velar por el bien común y evitar exigir demasiado del sistema de atención médica, mientras que los ricos y famosos obtienen lo que quieren, cuando lo desean?

Necesitamos democratizar y escalar el sistema de pruebas al tener un sitio web de los CDC al que las personas acceden e ingresan a su situación. Las situaciones prioritarias se deben evaluar dentro de un plazo de 24 horas. Esto es muy posible, ya que muchos países lo han hecho. Los trabajadores de la salud, por ejemplo, deberían tener prioridad. Las personas mayores deben tener prioridad. Podremos ponernos al día con la demanda de pruebas dentro de unas pocas semanas de tener el sistema en su lugar. Sin el sistema no sabemos qué falta: hisopos, reactivos, etc.

¿Qué opina del enfoque actual que los Países Bajos están tomando actualmente para combatir este virus? No van a un cierre total, sino que tratan de difundirlo de manera controlable para trabajar hacia la “inmunidad colectiva”.

El único modelo que se sabe que funciona es un serio esfuerzo de distanciamiento social (“cierre”). Si no se hace esto, la enfermedad se propagará a un alto porcentaje de la población y sus hospitales estarán sobrecargados de casos. Por lo tanto, esto debe evitarse a pesar de los problemas causados ​​por el “cierre”. Si un país no controla sus casos, otros países evitarán que alguien entre o salga de ese país. Creo que los Países Bajos terminarán haciendo lo que otros países están haciendo.

¿Opiniones sobre la cloroquina/hidroxicloroquina?

Se están examinando muchos medicamentos terapéuticos. Este es uno de muchos pero no está probado. Si funciona, tendremos que asegurarnos de que los suministros se guarden para los pacientes que más lo necesitan. Tenemos un estudio para resolverlo. También tenemos un proyecto de monitorización para analizar todas las propuestas terapeúticas porque el número de propuestas es muy grande y solo las más prometedoras deben de probarse en pacientes. China estaba probando algunas cosas, pero ahora tienen tan pocos casos que esos ensayos deben trasladarse a otros lugares.

¿Cómo está ayudando su fundación a la pandemia actual? ¿Está donando dinero, produciendo productos para trabajadores de la salud?

Nuestra fundación está trabajando con todos los grupos que realizan diagnósticos, terapias y vacunas para garantizar que se prioricen los esfuerzos correctos. Queremos asegurarnos de que todos los países tengan acceso a estas herramientas. Donamos 100 millones de dólares en febrero para una variedad de cosas y haremos más. Una prioridad es asegurarse de que haya suficiente capacidad de fabricación para terapias y vacunas. Tenemos otros esfuerzos como nuestro grupo educativo trabajando para asegurar que los recursos en línea para los estudiantes sean lo más útiles posible.

¿Hay algo que usted pueda hacer para ayudar con la producción de ventiladores?

Hay muchos esfuerzos para hacerlo. Si hacemos el distanciamiento social (“cierre”) correctamente, el aumento de casos no será tan abrumador. La experiencia de nuestra fundación se basa en diagnósticos, terapias y vacunas, por lo que no estamos involucrados en los esfuerzos de producir respiradores, pero yo podría contribuir de manera más especial a medida que la enfermedad ingresa a los países en desarrollo, incluida África.

¿Debería haber una orden de refugio nacional en vigor? ¿Por qué o por qué no?

La mayoría de las personas pueden refugiarse en sus hogares. Estamos trabajando para ver si podemos enviar kits de prueba a las personas en el hogar para que no tengan que salir y que las pruebas lleguen a las personas que tienen prioridad. Estados Unidos todavía no está organizado en la realización de pruebas.

¿Qué cambios vamos a tener que hacer en la forma en que operan las empresas para mantener nuestra economía y proporcionar distanciamiento social?

La cuestión de qué empresas deberían continuar es complicada. Ciertamente, el suministro de alimentos y el sistema de salud. Todavía necesitamos agua, electricidad e internet. Se deben mantener las cadenas de suministro para cosas críticas. Los países todavía están descubriendo qué seguir en marcha.

Eventualmente tendremos algunos certificados digitales para mostrar quién se recuperó o se hizo la prueba recientemente o cuando tengamos un vacuna saber quién ya la recibió.

¿Cuándo terminará todo esto?

Para llevar los casos de coronavirus a mínimas cantidades a nivel mundial, necesitamos una vacuna. Muchos países ricos podrán mantener el número de casos pequeños (incluido EE. UU.) si hacen lo correcto, pero a los países en desarrollo les resultará muy difícil detener la propagación, por lo que una vacuna es crítica. Un grupo llamado GAVI ayuda a comprar vacunas para los países en desarrollo y desempeñarán un papel clave una vez que tengamos una vacuna en volumen.

¿Cuánto tiempo durará esto?

Esto variará mucho según el país. China está viendo muy pocos casos ahora porque su realización de pruebas y “cierre” fueron muy efectivos. Si un país hace un buen trabajo con la realización de pruebas y se “cierra”, entonces dentro de 6 a 10 semanas debería ver muy pocos casos y poder volver a la normalidad.

¿No se producirá un rebote después de que finalice el cierre?

Depende de cómo trates con las personas que vienen de otros países y cuán fuerte fue el esfuerzo de realizar pruebas. Hasta ahora, en China, la cantidad de rebote que se observa es muy baja. Están controlando a las personas que ingresan al país con mucha fuerza. Hong Kong, Taiwán y Singapur han hecho un buen trabajo en esto. Si lo hacemos bien, los rebotes deberían ser bastante pequeños en número.

¿Cuál es la cantidad proyectada de casos positivos en 1 mes? ¿3 meses? ¿6 meses?

¿Alguna idea o teoría sobre lo que sucederá en China cuando se levante el bloqueo?

¿Es posible que salga una segunda ola?

China no informa mucho rebote. El número de casos en Corea del Sur va en la dirección correcta. Si las personas con resultados positivos se aíslan, la propagación puede ser muy baja. Cuanto antes sepan las personas que están infectadas, antes podrán aislarse.

¿Puede proporcionar alguna estimación de la cantidad de población mundial que podría infectarse?

Esto variará mucho según el país. Taiwán, Hong Kong y Singapur actuaron rápidamente y tendrán muy pocos casos. Incluso China se mantendrá en un nivel bajo de su población (menos del 0.01 por ciento) hasta ahora. Tailandia es otro ejemplo. Lamentablemente, en los países más pobres, el distanciamiento social es mucho más difícil. Las personas viven muy cerca y necesitan trabajar para obtener sus alimentos, por lo que podría haber países donde el virus se propague ampliamente.

Dado el impacto económico del distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena relacionados con COVID-19, ¿está su fundación comprometida con algo más allá de la intervención médica directa? Por ejemplo, ¿aumentar los fondos para los bancos de alimentos, apoyar políticamente las facturas que proporcionan ingresos / licencia por enfermedad para los trabajadores, etc.?

La Fundación se centra en su área de especialización, que es el diagnóstico, la terapéutica y las vacunas. Habrá muchas oportunidades para dar a las organizaciones de servicios sociales, incluidos los bancos de alimentos, y estoy seguro de que la gente será generosa al respecto. Una vez que sepamos quién da positivo, podemos descubrir cómo apoyarlos para que puedan permanecer aislados y aún así obtener la comida y los medicamentos que necesitan.

Tengo un amigo que es médico del NHS. Desde ayer está trabajando sin máscaras ya que se han acabado. ¿Quién está acaparando todas las máscaras?

Lamento escuchar esto. Este es un ejemplo de por qué necesitamos el distanciamiento social para minimizar el número de casos y por qué necesitamos que la red y la base de datos de pruebas nacionales funcionen lo antes posible.

¿Qué pasa con el informe del NY Times que acaba de filtrar un documento del gobierno que dice que serán 18 meses con “múltiples olas”?

Hay muchos modelos para ver lo que sucederá. Ese artículo se basa en un conjunto de suposiciones derivadas de la influenza y no coincide con lo que sucedió en China o incluso en Corea del Sur. Por lo tanto, debemos ser humildes sobre lo que sabemos, pero parece que el distanciamiento social con la realización de pruebas puede reducir los casos a niveles bajos.

¿Pero cuando todo vuelva a la normalidad no será como empezar de cero? El número total de personas curadas frente a las que aún pueden infectarse es aún pequeño.

El objetivo es mantener el número de infectados en un pequeño porcentaje. En China, menos del 0.01 por ciento de la población está infectada debido a las medidas que tomaron. La mayoría de los países ricos deberían poder lograr un bajo nivel de infecciones. Algunos países en desarrollo no podrán hacerlo.

Pero, ¿crees en las noticias que salen de China? Es muy difícil en este momento.

China está haciendo muchas pruebas. Corea del Sur también está haciendo un buen trabajo con la realización de pruebas. Una vez que China se puso seria en enero, fueron muy abiertos sobre sus casos, así que sí, la buena noticia es que están viendo muy pocas infecciones en este momento. Estados Unidos necesita organizar su sistema de realización de pruebas para que veamos lo que está sucediendo

¿Qué precauciones debo tomar cuando entregue cosas como alimentos a mis abuelos para limitar mi exposición a ellos?

Lavarse las manos es clave. Mantener una distancia. Hacer que alguien más lo haga si tienes fiebre o estás tosiendo.

¿Por qué todavía no estamos en un encierro?

Vamos a entrar en cierre, pero como es habitual en retrospectiva, debimos haberlo hecho antes. Cuanto antes se haga, más fácil será reducir los casos a números pequeños.

¿Cómo es posible que la economía se recupere después de todo esto en su opinión?

Sí, eventualmente. El impacto económico del “cierre” será grande, pero si se hace bien (incluida la parte de la realización de pruebas que sigo mencionando) eventualmente podremos volver a la normalidad.

¿Cuál considera que es la estrategia a largo plazo para combatir esta pandemia y cree que nos preparará adecuadamente para la próxima?

Creo que después de que esto esté bajo control, los gobiernos y otros invertirán mucho en estar listos para la próxima pandemia. Esto requerirá una cooperación global, particularmente para ayudar a los países en desarrollo que serán los más afectados. Un buen ejemplo es la necesidad de probar terapias donde sea que esté la enfermedad para ayudar al mundo entero. El virus no respeta las fronteras nacionales.

Con información de López-Dóriga Digital