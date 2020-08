Beneficios de saber tu frecuencia cardíaca al ejercitarte

Si practicas deporte habitualmente y nunca has realizado un adecuado control de la frecuencia cardíaca, estás cometiendo un grave error

El monitoreo de la frecuencia cardíaca durante la práctica de ejercicio físico como en los momentos de reposo, aporta indicativos muy útiles para conocer el estado de nuestra salud y conseguir un entrenamiento más eficiente y en tiempo real.

Existen diversos métodos para realizar un control de las pulsaciones; por ejemplo, el uso de sensores de frecuencia cardíaca que, de forma muy sencilla, pueden convertirse en un aliado indispensable en nuestras rutinas de entrenamiento.

A pesar de ser un indicativo indispensable en nuestro entrenamiento, todavía hay practicantes del ejercicio que entrenan sin realizar un control de la frecuencia cardíaca, por el desconocimiento de la utilidad de conocerla, al verlo como un acto innecesario o considerarlo un complemento orientado a deportistas de alto nivel.

Los expertos coinciden en que la mejor forma de conocer el estado de nuestra salud y conseguir un entrenamiento más eficiente es a través de la medición y control de la frecuencia cardíaca, un indicativo indispensable para optimizar el ejercicio físico y no poner nuestra vida en riesgo.

Y no es ninguna tontería; conocer si tu corazón bombea bien la sangre o si tiene alguna anomalía es una información de vital importancia antes, durante o después de la práctica. La simple herramienta de control de pulsaciones puede brindarnos muchísimas respuestas y conocer nuestro límite de rendimiento, valorar la evolución del entrenamiento y mejorarlo según las condiciones y objetivos establecidos o determinar nuestra condición atlética, entre otros.

No obstante, si practicas deporte habitualmente y nunca has realizado un adecuado control de la frecuencia cardíaca, estás cometiendo un grave error. Ya no solo por tu salud, sino también porque no estás ayudando a optimizar el máximo rendimiento en cada entrenamiento.

Las pulsaciones son siempre un factor crítico, tanto en el entrenamiento como en tu vida cotidiana, y no hay que olvidarse nunca de ellas. Recuerda que la práctica de ejercicio es considerada uno de los mejores métodos para prevenir problemas de salud y contagios. Comprar un pulsómetro es algo que los deportistas acaban haciendo algo tarde o temprano y que todo profesional recomienda hacer si o sí.

Aquí te comparto 3 razones importantes para el uso de monitores de frecuencia cardiaca

Control del rendimiento

Una de las mejores formas de ver si estás rindiendo como es debido es, precisamente, comprobando tus pulsaciones.

La frecuencia cardíaca delata el nivel de esfuerzo físico al que se somete el cuerpo, por encima de cualquier otra variable. Por eso, si las pulsaciones son muy altas, podrás comprobar que te estás esforzando mucho y, de esta forma, ver cuál es tu rendimiento en función del esfuerzo realizado.

2. Comprobación de la salud

Por encima de todo, la medición de la frecuencia cardiaca tiene que ver con el estado de salud de la persona.

Si eres alguien que no acostumbra a hacer deporte, cualquier ejercicio intenso disparará tus pulsaciones y hará que rindas mucho menos que alguien habituado. No obstante, si eres alguien que suele practicar deporte y tus pulsaciones se disparan igualmente, entonces hay un problema. Comprobar la frecuencia cardíaca es importante tanto para aquellos que están empezando a realizar deporte como para quienes llevan tiempo haciéndolo, ya que puede ser una buena forma de detectar cualquier anomalía en cuanto a la salud.

3. Mejor ajuste de la intensidad

Como indicábamos en el primer punto, al medir las pulsaciones se puede comprobar el rendimiento físico que se tiene al realizar ejercicio, pero también ver hasta qué punto se está ajustando adecuadamente la intensidad.

Si las pulsaciones se elevan mucho, puede ser algo incluso peligroso, por lo que se debe entonces reajustar la intensidad y rebajarla. Se deben establecer márgenes saludables y de peligro para poder ir ajustando la dureza del ejercicio o del deporte a practicar. Así, se consigue extraer lo mejor de cada sesión sin correr peligro alguno.

Son solo tres razones, pero más que suficientes para dejar claro que medir la frecuencia cardíaca no es solamente algo opcional, sino más bien necesario.

Hazlo con frecuencia, teniendo un buen sensor cuando practiques deporte, y verás cómo mejoras considerablemente tu rendimiento y, de paso, mantienes tu corazón bien cuidado y en forma. Cuando se trata de salud, cualquier detalle cuenta.

Nos leemos la próxima semana.

Por Tomas Weimar

Entrenador Personal

Twitter: @tomasweimar