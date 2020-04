Alertan por sitios apócrifos de venta de respiradores y mascarillas

Autoridades aclararon que la empresa 3M no realiza ventas en línea, por lo que probablemente esta mercancía no cuenta con los estándares establecidos

Elementos de la Policía Cibernética detectaron diversos sitios apócrifos en Internet que comercializan artículos médicos industriales, respiradores, y mascarillas para seguridad personal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los portales suplantan la identidad de una compañía multinacional y ofertan supuestos productos de dicha empresa como respiradores, mascarillas y cubrebocas, los cuales son anunciados en grupos de redes sociales en los que refieren tener un stock con diferentes modelos.

No obstante, la dependencia aclaró que la empresa 3M no realiza ventas en línea, por lo que probablemente esta mercancía no cuenta con los estándares establecidos a través de las normas para el uso y producción de la elaboración de los mismos, lo cual pone en riesgo la integridad física y patrimonial de sus compradores.

De la misma manera, la Policía Cibernética identificó otros supuestos proveedores que solicitan un depósito y prometen la entrega de los artículos en pocos días, los cuales nunca llegan, por lo que se trata de una estafa.

La SSC recomendó consultar la información de productos o servicios en redes sociales y observar que las cuentas estén verificadas; además, evitar realizar operaciones con particulares, sobre todo si exigen un pago a cuentas no corporativas.

La Secretaría de Seguridad capitalina invitó a consultar las páginas oficiales de la empresa 3M y en Facebook .

Con información de Notimex