‘No pierdas el respeto del pueblo’, pide mujer indígena a López Obrador

Indígenas otomíes pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador no desatender nunca a los pueblos originarios y no perder el respeto del pueblo pensando que puede tomar decisiones sin consultar a los demás.

El mandatario fue recibido por mujeres otomíes que realizaron un rito de bienvenida y purificación. Mientras era “purificado” con incienso y se le otorgaba un bastón de mando, una de las mujeres tomó el micrófono y se dirigió al presidente, a quien saludó y bendijo.

La mujer le pidió no perder el respeto del pueblo pensando que puede tomar decisiones sin consultar a los demás.

No cambies tú, no cambies tu forma de sentir, de pensar y de actuar, no empieces a creer en tu persona, que tú decides todo, no pierdas el respeto del pueblo”, expresó la mujer con López Obrador de frente ataviado con un arreglo floral y un bastón de mando.

Durante su discurso, el Presidente de la República dijo que su gobierno está empeñado en resarcir la deuda que se tiene con los pueblos originarios que han estado en el abandono.

Expuso que durante los casi cinco años que le quedan como jefe de la Nación se seguirá privilegiando a los pobres y las comunidades originarias del país. “Son los pobres y los indígenas de México los protagonistas en esta transformación”, afirmó en mandatario.

Queremos atender y escuchar a todos, pero darle la preferencia de la gente humilde, así se está llevando a la práctica, no es discurso, no es demagogia, son hechos”.

López Obrador explicó que en 14 meses ha logrado que en el 95 por ciento de los hogares de indígenas al menos un apoyo de Bienestar se entregue.

No obstante, afirmó que su meta es que este año el cien por ciento de los hogares originarios tengan un programa y funcionando a cabalidad.

Reiteró que se buscará que haya más beneficiarios de los programas de Bienestar y que pronto quede establecido en la Constitución el derecho de adultos mayores, jóvenes con discapacidad y estudiantes a los apoyos.

Al final de la ceremonia, la traductora de la lengua otomí se salió de protocolo y solicitó la palabra a la asamblea para dirigirse al presidente.

En el mensaje pidió más apoyos a las actividades productivas de los indígenas, respetar su autonomía y forma de gobierno. Además, que no desatienda nunca a los pueblos originarios.

También lo llamó a regirse bajo los principios de su gobierno, no traicionar, no mentir y no robar.

Hoy estamos de fiesta, hoy nos pronunciamos los pueblos indígenas de Amealco como autónomos y le pedimos un gran favor ciudadano presidente: que cumpla los principios de su mandato, no nos traicione, no nos mienta y no nos va a ir a robar”, dijo la mujer sin mencionar su nombre.

Con información de Notimex