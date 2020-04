Joaquín López-Dóriga entrevista a Othón Cortés (24-03-2014)

A continuación puede leer íntegramente la entrevista que realizó Joaquín López-Dóriga a Othón Cortés el 24 de marzo de 2014 en Radio Fórmula

Fue aquella tarde del miércoles 23 de marzo de 1994, hace 26 años.

Mario Aburto asesinó de un tiro en la cabeza a Luis Donaldo Colosio, le disparó dos veces con un revolver calibre 38 marca Tauris, revolver que traía cinco tiros, y vino después todo lo que conocimos la detención de Aburto la presentación la consignación en el penal hoy de El Altiplano.

Los funerales de Colosio.

La designación que hizo Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo como su candidato.

El cambio de gobierno el 1 de diciembre de 1994, la crisis.

Antes del 28 de septiembre fue el asesinato de Mario Ruiz Massieu aquí en la calle de La Fragua.

Vendría después la toma de posesión el choque Salinas-Zedillo.

La crisis devastadora de diciembre.

Y luego unos días después el 24 de febrero había nombrado a Pablo Chapa Bezanilla, como fiscal del caso Colosio y del caso Ruiz Massieu.

Y, aquel 24 de febrero de 1995, Pablo Chapa dijo que Mario Aburto no había sido un asesino solitario como se había informado, sino que había un segundo tirador que era Otón Cortés y que fue encarcelado ese día.

A continuación puede leer íntegramente la entrevista que realizó Joaquín López-Dóriga a Othón Cortés el 24 de marzo de 2014 en Radio Fórmula:

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA: Buenas tardes.

OTHÓN CORTÉS.- Señor, buena tardes que gusto de volverlo a ver fue el primero que me entrevistó después de haber salido de Almoloya de Juárez.

Muchas gracias.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- Estuvo ¿Cuánto tiempo en Almoloya?

OTHÓN CORTÉS.- Un año y medio en Almoloya de Juárez, recluido injustamente.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- ¿Cómo es la vida en Almoloya, cómo, era?

OTHÓN CORTÉS.- Era una vida de un encierro con luces artificiales con doble puerta con un guardia enfrente la cárcel de hielo muy fría y como iba torturado pues era más terrible la situación.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- ¿Por qué Pablo Chapa Bezanilla dijo que usted era el segundo homicida de Luis Donaldo Colosio?

OTHÓN CORTÉS.- Mi punto es que quería, venía un 23 de marzo el primer año en que se iba a cumplir el primer aniversario del licenciado Colosio de la muerte del jefe entonces ese día tener algo en la manga y que mejor que Otón Cortés que era el chofer del PRI, que conocía a todos los funcionarios a todos los periodistas era el que andaba para arriba y para abajo, con todos.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- Aquel miércoles 23 de marzo ¿Estaba ahí en Lomas Taurinas, Ohtón Cortés?

OTHÓN CORTÉS.- Estaba Otón Cortés apoyando como militante como un hombre convencido de que el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta iba a ser nuestro próximo y futuro presidente de la república.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- ¿En qué punto se encontraba en el momento en que Mario Aburto le dispara a Luis Donaldo Colosio?

OTHÓN CORTÉS.- Yo estoy en el costado izquierdo al ladito de él exactamente al lado de él.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- ¿Al lado de Colosio o de Aburto?

OTHÓN CORTÉS.- Al lado del licenciado Colosio, al lado de Luis Donaldo Colosio.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- ¿Qué pasó en ese momento?

OTHÓN CORTÉS.- En ese momento era mucha la alegría era un ambiente del PRI estilo PRI, acarreados tortas sonido muy alto al estilo que manejaban yo los lleve a muchos mítines participé en muchos mítines un ambiente de alegría, nada se esperaba de lo que sucedió.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- Había terminado el mitin se baja Colosio, usted ¿En qué momento se coloca a su lado?

OTHÓN CORTÉS.- Bajando prácticamente…

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- ¿Del templete?

OTHÓN CORTÉS: Del templete, de una caja improvisada…, yo estaba con Maricarmen Flores de Televisa de allá de Tijuana, cerquita.

Yo me desplace más y me posicione al lado izquierdo de él porque era una multitud impresionante las mujeres le gritaban Papacito.

A querer entregarle sus documentos, tomarse la foto pues el candidato nuestro querido Colosio quería estar cerca de la gente, yo le maneje mucho tiempo me decía que respetara los altos llegamos a un mitin a San Quintín allá con mis paisanos oaxaqueños.

Antes de llegar al mitin había personas en grupos párate se bajaba los atendía los saludaba no le gustaba la arrogancia era un hombre muy sencillo diferente a todos los políticos.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- Bien.

Entonces se baja del templete echa a caminar usted va a su lado izquierdo ¿Qué ocurre?

OTHÓN CORTÉS.- Yo escucho como dos cuetitos, no disparos. Volteo hacia la izquierda y al regresar la mirada a la derecha, veo al licenciado Luis Donaldo completamente tirado en el piso sangrando demasiado de la cabeza.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- ¿Qué ocurre en ese momento?

OTHÓN CORTÉS.- En ese momento se abre la multitud ya lo levanta la gente que llevaba de Seguridad y directamente a una camioneta, posteriormente se baja de esa camioneta y se sube a una ambulancia ya que el terreno estaba mal no se esperaba eso, todo mundo…, su vehículo y de ahí al Hospital General.

Yo me voy detrás de la ambulancia en una camioneta, no recuerdo qué pero me voy a apoyar.

Llegamos al Hospital, Laura hace ese recorrido y le voy quitando las agujetas al licenciado, de los zapatos.

Se suben las escalinatas ya estaba la doctora Guerra, ya estaba un equipo médico al cual se lo entregan.

Yo me quedo a apoyar en la puerta porque ya venia la multitud llorando gritando queriendo entrar, ahí estuve hasta que ingresó llego el grupo de la Policía un grupo táctico especial que se hicieron cargo, yo me puse mi gafete estuve a la orden soy de logística del PRI chofer del PRI por si se ofrece algo, aquí estoy.

Así transcurrió la noche pasó el tiempo llegó Talina Fernández, llegaron las gentes llegó la licenciada Diana Laura.

Les dijeron del comunicado, a altas horas de la noche dio el comunicado el licenciado Liébano Sáenz, de que había perdido la vida el licenciado Colosio.

Ahí permanezco…

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- ¿En el Hospital?

OTHÓN CORTÉS.- En el Hospital siempre los espere en el Hospital. Me dicen si los apoyo a llevar el carro-vía para el Aeropuerto, efectivamente lo hago con mucho gusto con mucho cariño con mucho dolor.

Apoyo sale la carroza suben el cuerpo del licenciado, yo voy manejando el carro-vía. Se sube el General Domiro, se sube Liébano Sáenz en el carrito ahí nos vamos al Aeropuerto llegamos al Aeropuerto, ingresamos ya estaba un avión presidencial…

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- El TP-03

OTHÓN CORTÉS.- Así es.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.– Un Boing 737.

OTHÓN CORTÉS.- Efectivamente, señor.

Posteriormente bajan el cuerpo del jefe.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- Que entonces era TP-02

OTHÓN CORTÉS: Sí señor, lo bajan ya lo arreglan y me dejan las llaves de los vehículos que renta el PRI porque era una campaña del PRI.

Yo me encargo al siguiente día de entregar esos vehículos, así prosigo mi vida participé en la campaña del doctor Ernesto Zedillo le manejé a él para llevarlo a una guardia de honor a donde cayó el licenciado Colosio, yo fui su chofer.

Lo que es la ironía de la vida, chofer del PRI yo fui ahí están las fotos en El Zeta, con Adela Navarro la periodista Adela Navarro tiene todo un documental.

Sin esperar que algún día iba a ser detenido.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- ¿Entonces? Participo en la campaña de él, me quedo en el PRI. Gana el doctor nombra al procurador Fernando Antonio Lozano Gracia.

Don Fernando nombra al fiscal de las brujas, a José Pablo Chapa Vezanilla.

Un 24 de febrero de 1995 llega un grupo especial a detenerme cuando bajo a Juanita mi esposa con mis dos chiquillos que los voy a dejar a la Escuela antes de ir a la Escuela, me interceptan muchas camionetas muchos carros y me dicen que son agentes de la Policía Judicial Federal ¿Es Otón Cortés?

Sí soy Othón Cortés, tiene una orden de presentación.

Perfecto, vámonos.

No, hágase para allá cabrón.

Luego, luego me inmovilizaron.

A Juanita la bajaron de los pelos de las greñas la posesiono en la puerta con mis hijos y arrancó el vehículo.

Yo les pedí por humanidad que la bajaran a ella porque tenía que ir a su Escuela, es maestra Juanita educadora.

Los niños iban a la Primaria.

La bajaron más adelante y de ahí empezó Tú eres y tú vas a ser pero si es una orden de presentación me van a llevar a la PGR pasamos por la PGR.

Me llevaron a una casa decomisada atrás del Hipódromo privada de Cortés como me apellido iba yo todavía viendo todo el movimiento cuando se levantaron las puertas, ahí me quitan todo y me vendan y posteriormente me martirizan sicológicamente me dejan sin agua sin comer sin nada; posteriormente por la noche me sacan de Tijuana porque iban a sacar por Tijuana pero ellos argumentaban que esos periodistas nos iban a echar a perder la nota porque me conocían.

Entonces me sacaron por Mexicali, yo soy chofer conozco las rutas el tiempo. Escucho un jet el ruido del jet es diferente al de un avión, me suben me traen a la Fiscalía aquí a México, aquí me torturan durante casi dos días queriendo que yo incriminara a Manlio Fabio Beltrones era el gobernador de Sonora, en ese entonces.

Y, al General Domiro García Reyes.

Ellos firmaron la declaración donde decía que yo había participado en un complot junto con Aburto, con Mayoral.

Cosa que nunca hice, me golpearon me metieron alfileres en mis uñas me dieron toques eléctricos me dislocaron el hueso de la pelvis perdí el oído izquierdo, tehuacán con chile por la nariz.

Es una tristeza para querer arrancar una confesión que ellos sabían de que un mismo testigo de los que Chapa Vezanilla compró con 30 mil dólares a cada uno.

María Belén Viuda de Romero, Jorge Amaral Muñoz y Jorge Romero Romero de la CSI de Rosarito, que viene en su declaración que la aceptó la PGR.

A donde dice que él soñó que me había visto disparar.

Esa justicia que existe en México, a donde el Ministerio Público en vez de actuar de

buena fe, actúa de mala fe.

A donde no hay procuración de justicia…

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- Entonces lo traen aquí…

OTHÓN CORTÉS.- A la ciudad de México.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- A las instalaciones de la PGR, de la fiscalía de Pablo Chapa Bezanilla.

OTHÓN CORTÉS.- Así es en Insurgentes.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- Lo torturan dos días.

OTHÓN CORTÉS.- Así es señor, posteriormente les digo ¿Qué pasó?

Te vas a ir a tu casa, ahorita.

Si quieres no me den dinero, Ahorita le hablo a mi familia…

Y no, me llevaron al centro federal de readaptación estrene la cárcel de Almoloya de Juárez, siendo el preso 0595 de la estancia número 1.

Me llevaron al penal a donde estuve recluido un año y medio injustamente, a donde mi familia sufrió mucho mi madre mi padre, mi esposa Juanita y mis hijos. Hasta el día de hoy enfermo toda mi familia también, queremos justicia el día de hoy demandé al estado mexicano y el estado mexicano me sentenció lo demandé por 7 millones de pesos, ahora el estado mexicano me está reclamando a mí 18 millones de pesos…

JOAQUÍN LÓPE-DÓRIGA.- ¿Por?

OTHÓN CORTÉS.- Por gastos de costas que le llaman ellos, que perdí el Juicio.

Por eso le pido yo vi al presidente Fox y me dijo que no puede hacer nada por mí porque no era de su grupo no era en su tiempo cuando sucedió eso.

Hablé con el presidente Calderón le entregue un libro que saqué y me dijo que no podía hacer nada por mí porque no me habían torturado sus funcionarios.

Tengo fe y esperanza en nuestro querido presidente Peña Nieto con las reformas que trae me da un espíritu de aliento de lucha para seguir adelante de que me haga justicia y que me pague la reparación del daño.

Presidente, ayúdeme se lo pido de todo corazón.

Un hombre que ha caído en la desgracia, allá me está ayudando en Tijuana el doctor Jorge…, el nuevo presidente.

La periodista Elia Manjarrez…

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- ¿Cuánto tiempo lo dejaron sin trabajo?

OTHÓN CORTÉS.- 14 años dure sin trabajo estuve haciéndola de plomero pintor chofer de todo lo que cayera sacando adelante a mi familia.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- Bien. Otón, es una historia que está todavía ahí que no ha terminado porque estamos ante un clarísimo caso de injusticia donde lo acusan de un crimen que no cometió.

OTHÓN CORTÉS.- Efectivamente ha quedado bien claro yo ahora he recurrido a los diputados de allá los senadores he hablado con el diputado Gastelum.

El senador Blasques para que me ayuden también yo no cometí nada yo estoy luchando por la vida.

Aprovechando don Joaquín, quiero agradecer frente a Dios, a mi familia a mis amigos que me apoyan a todos que ahorita nos están escuchando gracias a usted, a Laurita Pérez Cisneros.

A Dolores Colín, a todos estoy impresionado de todo el equipo que siempre trabaja con usted.

Muchas gracias.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- Gracias, Otón.

OTHÓN CORTÉS.- Que Dios lo bendiga.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.- A ver qué pasa con esta historia. Gracias

OTHÓN CORTÉS.- Gracias.

Este martes 14 de abril de 2020 murió a los 61 años de edad Othón Cortez Vázquez en Tijuana Baja California, víctima de un infarto al corazón derivado de complicaciones por una insuficiencia renal crónica que padecía desde hace años.

Originario de Oaxaca, prestaba sus servicios como chofer de candidatos y políticos que visitaban la ciudad fronteriza.