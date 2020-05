Hasta las cromadas tienen un límite

Pero lo importante para él, no era la ignorancia geográfica, sino las falsas vacaciones de un hijo del presidente en unas inexistentes playas, de lo que nos enteramos gracias a Villamil

Ya vimos que nunca se llega antes ni después, temprano ni tarde, el tiempo lo acreditará

Florestán

Ayer fue un día, otro, de ocurrencias en el primer círculo del presidente López Obrador.

Primero el tuit aclaratorio que con el HT #FakeNewsAlert subió el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, cargo al que accedió a pesar de incumplir el requisito de tener un título universitario, del que carece.

Tras el HT en inglés escribió: Falso que el hijo de @lopezobrador_ vacacione en playas de Bolivia. Editaron una foto antigua para hacerla pasar como reciente, #InfodemiaNo.

No sé qué tiene que hacer el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en la falsa defensa de un hijo del presidente, lo que nadie había registrado, cuando el punto es que ese país no tiene salida al mar, menos playas, por lo que no pudo vacacionar allí.

Pero lo importante para él, no era la ignorancia geográfica, sino las falsas vacaciones de un hijo del presidente en unas inexistentes playas, de lo que nos enteramos gracias a Villamil.

A esta innecesaria aclaración oficial a ese nivel jerárquico de gobierno, antecedió la propuesta oficiosa de un habitual a las mañaneras, que nadie sabe dónde escribe, ni su nombre real, le dicen Molécula, que es quien más preguntas ha hecho al presidente y que tiene su derecho de apartado en la primera fila.

Refiriéndose al índice del bienestar que ha propuesto López Obrador, ayer le planteó: Las redes sociales proponen que ese índice se llame AMLOVER, por sus iniciales de AMLO y VER…

-¡No, eso sí que no! ¡No, no, no, no, no! –le atajó el presidente, apenado. –Eso sí que no.

Y es que hasta el cromado tiene sus límites.

RETALES

1. ESCÁNDALO.- El notario 102 del estado de México, Horacio Aguilar Alvarez de Alba, golpeó, insultó, maltrató y vejó a su esposa para impedirle entrar a su casa. Tras el escándalo, ofreció disculpas por lo que llamó conductas excesivas desplegadas, cuando lo suyo fue una conducta delictiva. Este sujeto fue expulsado de la Escuela Libre de Derecho por acoso sexual y es diácono de la Iglesia de Lourdes. ¿Quién lo protege?;

2. REALIDAD.- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, me reiteró que en Guerrero no habrá regreso a la llamada nueva normalidad, escuelas incluidas, el lunes, y que será, en principio, el 15 de junio por el aumento en los contagios; que abrirlo ahora provocaría un disparo en los contagios. Acapulco sigue siendo el punto crítico; y

3. JARIPEO.- El presidente repitió que ya domó la curva de la pandemia, pero los números no le entienden. Ayer los muertos aumentaron a nueve mil 44, 447 más que el miércoles, la tercera cifra más alta de la crisis; y los contagiados a 81 mil 400, tres mil 377 más, la segunda más elevada para un día. Y el martes se va de gira, anoche Hugo López-Gatell dijo que sí.

Nos vemos, pues, el martes, pero en privado.